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Посол МИД отреагировал на возможные снятия санкций с России в обмен на зерновое соглашение

Посол по особым поручениям МИД Ольга Трофимцева ответила на идею снятия санкций ЕС с российского банка для продления зернового соглашения.

сегодня, 11:35
Автор:
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Slava Kot
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Американское издание Financial Times утверждает, что Европейский Союз обсуждает возможность снятия некоторых санкций с России и таким образом выполнить условия Кремля, который в свою очередь продлит зерновое соглашение. На такие сообщения отреагировала посол МИД по особым поручениям Ольга Трофимцева.

Посол МИД отреагировал на возможные снятия санкций с России в обмен на зерновое соглашение

Посол МИД по особым поручениям Ольга Трофимцева. Фото из открытых источников

Трофимцева считает, что возможности продолжить экспорт украинских продуктов – это хорошая новость. Однако, по ее словам, идти на уступки шантажиста, это и дальше быть зависимыми от будущих условий России.


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"Шантажист не останавливается, если ты выполняешь его требования. Он просто придумывает новые поводы для шантажа", – пишет Ольга Трофимцева.

Посол МИД по особым поручениям указывает, что Украина будет искать и работать над разными альтернативными путями решения этой проблемы. Трофимцева отмечает, что в любом случае Украина сможет работать нормально и спокойно только после победы и полного освобождения бассейна Черного моря.

Напомним, что основное обсуждение касалось снятия частичных санкций с российского "Россельхозбанка", который должен создать дочернюю компанию. Эта компания должна была получить доступ к системе международных финансовых переводов Swift, с которой исключили российские банки в прошлом году. Таким образом, Кремль получил бы частичное снятие санкций, доступ к финансовым операциям и продлил бы зерновое соглашение, которое должно закончиться 17 июля.

Ранее портал "Комментарии" писал, что украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал ошибку Запада, которая могла предотвратить войну в Украине.

Также "Комментарии" сообщали о Франции, которая изменила свою позицию по отношению к Украине в НАТО.



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Источник: https://t.me/vse_bude_agro/434
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