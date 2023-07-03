Посол МИД отреагировал на возможные снятия санкций с России в обмен на зерновое соглашение

Американское издание Financial Times утверждает, что Европейский Союз обсуждает возможность снятия некоторых санкций с России и таким образом выполнить условия Кремля, который в свою очередь продлит зерновое соглашение. На такие сообщения отреагировала посол МИД по особым поручениям Ольга Трофимцева.



Посол МИД по особым поручениям Ольга Трофимцева. Фото из открытых источников

Трофимцева считает, что возможности продолжить экспорт украинских продуктов – это хорошая новость. Однако, по ее словам, идти на уступки шантажиста, это и дальше быть зависимыми от будущих условий России.

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"Шантажист не останавливается, если ты выполняешь его требования. Он просто придумывает новые поводы для шантажа", – пишет Ольга Трофимцева.

Посол МИД по особым поручениям указывает, что Украина будет искать и работать над разными альтернативными путями решения этой проблемы. Трофимцева отмечает, что в любом случае Украина сможет работать нормально и спокойно только после победы и полного освобождения бассейна Черного моря.

Напомним, что основное обсуждение касалось снятия частичных санкций с российского "Россельхозбанка", который должен создать дочернюю компанию. Эта компания должна была получить доступ к системе международных финансовых переводов Swift, с которой исключили российские банки в прошлом году. Таким образом, Кремль получил бы частичное снятие санкций, доступ к финансовым операциям и продлил бы зерновое соглашение, которое должно закончиться 17 июля.

Ранее портал "Комментарии" писал, что украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал ошибку Запада, которая могла предотвратить войну в Украине.

Также "Комментарии" сообщали о Франции, которая изменила свою позицию по отношению к Украине в НАТО.