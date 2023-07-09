Посол Мельник резко реагирует на критику немецкого депутата: идите к чертям

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Посол Украины в Бразилии Андрей Мельник. Фото из открытых источников
Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник резко комментирует слова немецкого депутата Ральфа Стегнера, выступившего против предоставления "кассетных боеприпасов". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Мельника.
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Депутат Бундестага от Социал-демократической партии Германии Ральф Стегнер подверг критике идею Соединенных Штатов предоставить Украине "кассетные боеприпасы" для войны против российских оккупантов. По словам Стегнера, такие действия нарушают "международный порядок и его ценности". Кроме того, немецкий депутат подчеркнул, что "кассетные боеприпасы" запрещены на международном уровне.
Украинский посол Андрей Мельник резко отреагировал на заявления депутата Бундестага.
Напомним, что недавно США одобрили новый пакет военной помощи для Украины, где появилось новое оружие — "кассетные боеприпасы". Это контейнеры, содержащие несколько десятков или сотен бомб, походящих на врага. Опасность использования их состоит в том, что часть из них не разрывается, чем представляет опасность в будущем. Около 3% американских боеприпасов не взрываются во время атаки. Россия также использует "кассетные боеприпасы", однако процент неразорванных боеприпасов РФ выше – около 30. США и Украина не подписывали запрет на использование "кассетных боеприпасов".
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