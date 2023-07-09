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Посол Мельник резко реагирует на критику немецкого депутата: идите к чертям

Посол Украины Андрей Мельник критикует немецкого депутата, выступившего против предоставления "кассетных боеприпасов".

сегодня, 09:00
Автор:
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Slava Kot
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Посол Мельник резко реагирует на критику немецкого депутата: идите к чертям

Посол Украины в Бразилии Андрей Мельник. Фото из открытых источников

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник резко комментирует слова немецкого депутата Ральфа Стегнера, выступившего против предоставления "кассетных боеприпасов". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Мельника.


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Депутат Бундестага от Социал-демократической партии Германии Ральф Стегнер подверг критике идею Соединенных Штатов предоставить Украине "кассетные боеприпасы" для войны против российских оккупантов. По словам Стегнера, такие действия нарушают "международный порядок и его ценности". Кроме того, немецкий депутат подчеркнул, что "кассетные боеприпасы" запрещены на международном уровне.

Украинский посол Андрей Мельник резко отреагировал на заявления депутата Бундестага.

"Идите к чертям с вашими советами Ральф Стегнер и компания. Вы не представляете, о чем говорите. Вы когда-нибудь были на войне в Украине за 500 дней? Вы испытали страдания народа? Если нет, то сидите на диване", — пишет Андрей Мельник.

Напомним, что недавно США одобрили новый пакет военной помощи для Украины, где появилось новое оружие — "кассетные боеприпасы". Это контейнеры, содержащие несколько десятков или сотен бомб, походящих на врага. Опасность использования их состоит в том, что часть из них не разрывается, чем представляет опасность в будущем. Около 3% американских боеприпасов не взрываются во время атаки. Россия также использует "кассетные боеприпасы", однако процент неразорванных боеприпасов РФ выше – около 30. США и Украина не подписывали запрет на использование "кассетных боеприпасов".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о Германии, в которой заявили, что ошиблись в отношении России.

Также "Комментарии" писали об издании Economist, которое составило позорный список европейских стран, являющихся полезными идиотами для Владимира Путина.



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Источник: https://twitter.com/MelnykAndrij/status/1677696336131502084
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