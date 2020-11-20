Послом Украины в США впервые может стать женщина

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о том, что предложил назначить экс-министра финансов Оксану Маркарову послом Украины в Соединенных Штатах. Об этом написал сам министр на своей странице в фейсбуке.

"Нынешний посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко является классиком украинской дипломатии, претензий к его работе нет, но принцип ротации в дипломатии никто не отменял", — написал Кулеба.

Он также отметил, что нового посла на рассмотрение президента вносит министр иностранных дел. Кулеба в свою очередь предложил кандидатуру именно Маркаровой.

"В случае назначения Украина впервые будет иметь в Вашингтоне посла, которую хорошо знают как в Администрации США, в частности в Госдепе и Министерстве финансов, так и в МВФ. О том, что Маркарову отправляют только выбивать деньги из МВФ — это бред. Важная правда также в том, что Маркарова будет первая в истории госпожа посол Украины в США. Это безусловные плюсы", — добавил Кулеба.





Как ранее сообщали "Комментарии", в Украине в декабре будет введен жесткий карантин.

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