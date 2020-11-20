Послом Украины в США впервые может стать женщина

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Владимир Лавский
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о том, что предложил назначить экс-министра финансов Оксану Маркарову послом Украины в Соединенных Штатах. Об этом написал сам министр на своей странице в фейсбуке.
Он также отметил, что нового посла на рассмотрение президента вносит министр иностранных дел. Кулеба в свою очередь предложил кандидатуру именно Маркаровой.
Как ранее сообщали "Комментарии", в Украине в декабре будет введен жесткий карантин.
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