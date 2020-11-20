В Украине будет введен жесткий карантин

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив отметил, что Кабинет министров намерен ввести полный локдаун в декабре. Об этом он сказал после совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем в интервью местному изданию "Курс".

"Позиция правительства неизменна — карантин выходного дня будет. Кроме того, высказано мнение, что это определенная подготовка к полному локдауну в нашей стране. Озвучились цифры, этот локдаун в таком пессимистическом варианте будет 10-15 декабря, в оптимистическом — 20-25 декабря", — отметил мэр Ивано-Франковска.

По его мнению, введение в Украине полного локдауна станет катастрофой для экономики, особенно для малого и среднего бизнеса.

"Договорились с премьер-министром еженедельно встречаться и обсуждать эти вопросы, будем защищать наши права", — отметил Марцинкив.

Как ранее сообщали "Комментарии", ВОЗ дала прогноз, чего ждать от коронавируса в ближайшее время.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!