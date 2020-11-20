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В Украине будет введен жесткий карантин

Локдаун намечен на вторую половину декабря

сегодня, 00:56 comments1451
Автор:

Владимир Лавский

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив отметил, что Кабинет министров намерен ввести полный локдаун в декабре. Об этом он сказал после совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем в интервью местному изданию "Курс".

В Украине будет введен жесткий карантин

"Позиция правительства неизменна — карантин выходного дня будет. Кроме того, высказано мнение, что это определенная подготовка к полному локдауну в нашей стране. Озвучились цифры, этот локдаун в таком пессимистическом варианте будет 10-15 декабря, в оптимистическом — 20-25 декабря", — отметил мэр Ивано-Франковска.

По его мнению, введение в Украине полного локдауна станет катастрофой для экономики, особенно для малого и среднего бизнеса.

"Договорились с премьер-министром еженедельно встречаться и обсуждать эти вопросы, будем защищать наши права", — отметил Марцинкив.

Как ранее сообщали "Комментарии", ВОЗ дала прогноз, чего ждать от коронавируса в ближайшее время. 


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Источник: https://kurs.if.ua/society/marczinkiv-prognozuye-shho-u-grudni-uvedut-povnyj-lokdaun/
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