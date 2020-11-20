В Украине будет введен жесткий карантин

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Владимир Лавский
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив отметил, что Кабинет министров намерен ввести полный локдаун в декабре. Об этом он сказал после совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем в интервью местному изданию "Курс".
По его мнению, введение в Украине полного локдауна станет катастрофой для экономики, особенно для малого и среднего бизнеса.
Как ранее сообщали "Комментарии", ВОЗ дала прогноз, чего ждать от коронавируса в ближайшее время.
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