Последнее китайское предупреждение: станет ли Тайвань второй Украиной

Министр обороны КНР Вэй Фенге 10 июня 2022 года на Азиатском саммите по безопасности в Сингапуре предупредил главу Пентагона Ллойда Остина, что если кто-нибудь осмелится отделить Тайвань от Китая, то у Народно-освободительной армии не останется другого выбора как вступить в бой, пресечь любую попытку провозглашения независимости острова и защитить национальный суверенитет и территориальную целостность. Остин заверил своего китайского коллегу, что США продолжат соблюдать статус-кво: признавать Китай единственным китайским правительством и не станут поддерживать независимость Тайваня.

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Такой позиции Вашингтон придерживается с 1979 года. Тем не менее, Китай продолжает оказывать психологическое давление на тайваньцев: проводит военно-морские маневры в Тайваньском проливе или посылает десятки военных самолетов в зону поражения ПВО острова. Президент Тайваня Цай Инвень заявила, что несмотря на желание сохранить мир с Китаем, в случае необходимости ее страна будет обороняться и, как Украина, не поддастся давлению. Комментарии разбирались, насколько вероятен захват Китаем острова Тайвань в обозримом будущем и какое к этому имеет отношение война в Украине.

Почему в Тайване нет сепаратистов?

Сегодня Китайская Республика, которую чаще называют Тайванем, является частично признанным государством. С Тайбэем поддерживают дипломатические отношения 14 государств, два из которых (Маршалловы острова и Палау) ассоциированы с США. Украина не в их числе. Официальная позиция Пекина такова: в 1949 году провинция Тайвань откололась от континентального Китая, а его власти являются сепаратистами вроде ДНР и ЛНР или спонсируемых Россией марионеточных режимов в Абхазии и Южной Осетии, которые признали всего лишь 5 из 193 стран-членов ООН. Однако, если посмотреть глубже, то дело обстоит не так, а ставить Тайвань в один ряд с пророссийскими сепаратистами не корректно.

Обособление Тайваня произошло по итогам гражданской войны в Китае 1946-1949 годов. Под натиском коммунистов во главе с Мао Дзедуном, остатки правительственных войск и президент Китайской Республики Чан Кайши перебрались на Тайвань. Китайская Республика существовала задолго до прихода к власти коммунистов в континентальном Китае, а Тайвань был одной из ее провинций. Остров ни от кого не отделялся, а стал последним оплотом легитимного правительства. В 1949 году в Китае установилось двоевластие: коммунисты провозгласили Китайскую Народную Республику, а на Тайване сохранилась власть правительства партии Гоминьдан. Ни о каком сепаратизме не может быть и речи.

Тогда почему от Китайской Республики отвернулась большая часть международного сообщества, спросите вы? Так было не всегда. До 1971 года Тайвань занимал место постоянного члена в Совбезе ООН и отождествлялся с Китаем, а КНР сотрудничала сугубо со странами соцлагеря. Однако, в 1971 году по инициативе СССР в Генассамблее ООН было проведено голосование, по итогам которого большинство членов организации приняло решение поменять Тайвань на коммунистический Китай в Совбезе.

Свою роль сыграли конкуренция и деньги. К тому времени, значительное количество стран мира установили дипломатические отношения с коммунистическим Китаем, который заработал имидж лидера стран третьего мира. Росли ВВП и инвестиционная привлекательность КНР после внедрения рыночных механизмов регулирование экономики. В Пекине поставили условие всему миру: хотите работать и зарабатывать вместе с нами, получать доступные займы, тогда признайте КНР единственным китайским правительством и разорвите отношения с Тайванем. Это сработало. В 1979 году США установили дипломатические отношения с КНР, ограничившись, как и большинство стран мира, сохранением неофициальных связей с Тайванем.

Отсутствие представителя Тайваня в ООН не повод умалять достижения этой страны, которые даже не снились марионеточным пророссийским сепаратистским республикам. Сегодня Тайвань является постиндустриальным государством, где в структуре экономики сфера услуг (62,9%) преобладает над промышленностью (35,2%) и сельским хозяйством (1,9%). В 2021 году ВВП Тайваня составил 689 млрд долларов (на 20% больше, чем в Швеции). В первом квартале 2022 года темпы экономического роста составили 3,14% (на 0,24% больше, чем в Канаде). Экономисты прозвали экономику Тайваня "восточноазиатским тигром" за высокие темпы роста, наряду с Южной Кореей, Сингапуром, Гонконгом.

Что касается сепаратистов, то в 2021 году ВВП Абхазии составил 555 млн долларов, что еще меньше, чем у беднейших стран мира, вроде Бурунди (3,10 млрд долларов) или Гаити (13,5 млрд долларов). Абхазия зависит от финансовой помощи из России, которая в 2021 году составила 5 млрд рублей (86,7 млн долларов).

Тайвань – одна из самых технологически развитых стран мира. В 2016-2019 годах на высокотехнологичные отрасли приходилось 35-47% прямых иностранных инвестиций. Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. является третьим по величине в мире производителем полупроводников, а фирмы Asus, Acer, MSI входят в десятку крупнейших производителей ноутбуков и смартфонов. Тайвань опережает Германию и скандинавские страны по уровню переработки отходов, а местная промышленность считается одной из самых чистых в мире. В стране перерабатывается 80% промышленных отходов.

По данным Transparency International, уровень восприимчивости к коррупции среди тайваньских чиновников (25-е место) ниже, чем в США (27-е место), Южной Корее (32-е место), Польше (42-е место) и КНР (66-е место). По данным Всемирного Банка, Тайвань занимает 15 место в мире по простоте ведения бизнеса, опережая ОАЭ, Японию, Германию, КНР. Согласно рейтингу World Population Review, на Тайване очень низкий уровень преступности (на 135-м месте в мире). Еще ниже уровень преступности только в ОАЭ и Катаре.

Тайвань – это состоявшееся и правовое государство, которое по уровню развития даст фору многим развитым странам Европы. Потому правящая в Тайване Демократическая прогрессивная партия ставит своей целью формирование тайваньской идентичности и провозглашение независимости. Раз не получилось восстановить контроль над континентальным Китаем и победить коммунистов, то основатели партии решили построить свое государство на территории острова, который так и остался оплотом Китайской Республики, существовавшей до появления КНР. Такой шаг позволит Тайваню вернуться в ООН и развивать полноценные дипломатические отношения с другими странами мира.

Почему тайваньцы не хотят воссоединения с Китаем?

В Пекине не заинтересованы в независимости Тайваня. Контроль над островом пойдет на пользу китайской экономике. Главным образом, Китай интересуют тайваньские высокотехнологичные предприятия, включая производителей полупроводников. Китайские коммунисты предлагают тайваньцам воссоединиться по принципу "одна страна, две системы".

В Тайбэе думают иначе. Согласно опросу Национального университета Чэнчи, около трети тайваньцев склоняются к провозглашению независимости, а 55,7% жителей выступают за сохранение статус-кво и не хотят ничего менять. Воссоединение Тайваня с континентальным Китаем в большей или меньшей степени поддерживают 7,1% жителей острова.

Идея воссоединения с Китаем была популярна на Тайване в 90-х, когда у власти находилась партия "Гоминьдан". Тогда в странах бывшего соцлагеря проводилась неолиберальные реформы. Набирала популярность демократическая форма правления. В те годы Китай находился на распутье и еще не имел такой политический и экономический вес как сегодня. Гоминьдановцы полагали, что, воссоединившись с КНР смогут отодвинуть коммунистов на задний план и вернуть власть в Пекине.

Однозначно, у Тайваня было больше опыта развития в условиях рыночной экономики и крепче связи с США и странами Западной Европы, которые победили в "холодной войне". Однако, дальше укрепления торгово-экономических отношений дело не дошло. КНР добилась успехов в экономике и прорубила себе окно в мир так и оставшись авторитарным государством. Граждане Тайваня не готовы принести в жертву демократическую форму правления и привычный образ жизни в угоду воссоединения с континентальным Китаем.

Несмотря на то, что свыше 90% граждан КНР и Китайской Республики являются представителями одного этноса хань и говорят на одном языке, китайцы и тайваньцы – это два разных общества, с разными идеологическими ориентирами и политическими предпочтениями. Пример Гонконга, где Пекин подавляет оппозицию, ограничивает автономию и насаждает свои правила игры стали уроком для тайваньского общества. Гоминьдан отошел от курса воссоединения и поддерживает существующий статус-кво, чтобы не злить Китай, но не оказаться под его пятой.

Сможет ли Китай оккупировать Тайвань?

Вооруженная интервенция России в Украине стала наглядным примером того, как можно без веских причин напасть на своего соседа и нагло отжать его территории, используя в качестве аргументов восстановление "исторической справедливости" или борьбу с мнимыми угрозами. Международное право не работает, а развитым странам не хватает политической воли остановить агрессора. Примеру россиян гипотетически могут последовать другие авторитарные режимы.

Потому в медиапространстве нередко муссируется версия, что Китай может попробовать захватить Тайвань, следуя примеру РФ в Украине. Между КНР и Тайванем уже были вооруженные столкновения в 1954-1955 годах и в 1958 году, которые сопровождались артобстрелами подконтрольных Тайваню островов, морским боем. В 1955 году Китай захватил у Тайваня острова Ицзяншань в Восточно-Китайском море. Профессор экономики Туринского университета Энрико Коломбатто допускает, что КНР может использовать войну в Украине, к которой приковано внимание Запада, как отвлекающий маневр, чтобы захватить Тайвань.

Не факт, что кто-либо придет тайваньцам на помощь. Акт об отношениях с Тайванем не гарантирует военного вмешательства США в случае нападения КНР на Тайвань. Президент США Джо Байден может, как и в Украине, может воздержаться от прямого вмешательства в новый Тайваньский кризис и ограничиться поставками оружия для нужд тайваньских военных. В тоже время, по мнению профессора Коломбатто, если Китай пойдет на такую авантюру, то может столкнуться с невыгодными для себя последствиями, включая разрушение высокотехнологичных предприятий на острове, жесткие международные санкции.

Аналитики Военно-морского колледжа США Пирс Вуд и Чарльз Фергюсон считают, что несмотря на сложность проведения военной операции по захвату Тайваня, преимуществами Народно-освободительной армии Китая являются крупные резервы, большое количество морского транспорта, который можно использовать для высадки десанта, а также достаточное количество истребителей для нескольких волн авианалетов.

Все же, не стоит недооценивать обороноспособность вооруженных сил Тайваня, которые насчитывают 165 тыс. человек активного персонала и более 1,5 млн резервистов. По данным опроса "Фонда тайваньской демократии", 72,5% тайваньцев готовы оказать сопротивление с оружием в руках, если КНР попытается добиться воссоединения военным путем. В отличие от украинцев, которые оказывают достойное сопротивление российским оккупантам после неожиданного нападения, тайваньцы на протяжении десятилетий готовились для отражения вторжения с континентального Китая. Тайваньские военные проходят обучение по стандартам НАТО, а среди основных зарубежных поставщиков вооруженных сил Тайваня – США, Великобритания, Израиль, Франция, Австралия. Страна обладает развитым военно-промышленным комплексом.

Количественное превосходство китайских военных может не сыграть решающее значение при захвате острова. Аналитик Мустафа Джем Коюнчу считает, что препятствием для проведения Китаем военной операции на Тайване являются крутые горы, возвышающиеся над побережьем и усложняющие высадку десанта. Коюнчу полагает, что КНР может не решиться захватить Тайвань из-за опасений жестких санкций, которые ударят по экспортно-ориентированной экономике страны. Агрессия против суверенного государства ударит по международному авторитету Китая как альтернативному США полюсу влияния со своей повесткой и ценностями, отличающимися от Pax Americana. Рост антикитайских настроений только укрепит позиции США в мире. Байдену это на руку, так как гораздо больше стран пожелают примкнуть к региональным союзам для сдерживания китайского влияния.

Потому не стоит буквально воспринимать риторику главы оборонного ведомства Китая. Скорее всего, это был своего рода протест против поставок американского оружия на остров и поддержки Вашингтоном действующего президента Цай Инвень. Заявление Фенге может быть ориентировано на тайваньских избирателей. На довыборах в парламент в январе 2022 года победили сторонники независимости. Китайские коммунисты хотят заставить тайваньцев хорошенько подумать, прежде чем поддерживать неугодную в Пекине Демократическую прогрессивную партию, если они хотят мира и не желают повторить судьбу Украины. Однако, это еще не значит, что Китай готов наступить на грабли России и завязнуть в затяжной войне.

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