После заявлений Трампа в МИД Украины выступили с заявлением: с чем Киев не согласен

Киев и Европа не должны быть исключены из будущих мирных переговоров о завершении полномасштабной войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью изданию "Le Monde" заявил глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига.

МИД Украины. Фото: из открытых источников

"В наших интересах работать вместе, чтобы закончить войну в 2025 году. Мы не просто хотим, чтобы боевые действия прекратились. Нельзя обсуждать Украину без Украины или Европу без Европы", — пояснил украинский министр.

Андрей Сибига отметил, что членство Украины в НАТО остается для Альянса самым надежным и доступным способом гарантировать собственную безопасность. В то же время во время переговоров по завершению войны не должно быть компромиссов, которые создадут угрозу территориальной целостности или суверенитету Украины.

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