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После заявлений Трампа в МИД Украины выступили с заявлением: с чем Киев не согласен

Андрей Сибига заявил, что Украина и Европа не должны быть исключены из будущих переговоров по войне

сегодня, 13:55
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Кравцев Сергей

Киев и Европа не должны быть исключены из будущих мирных переговоров о завершении полномасштабной войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью изданию "Le Monde" заявил глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига.

После заявлений Трампа в МИД Украины выступили с заявлением: с чем Киев не согласен

МИД Украины. Фото: из открытых источников

"В наших интересах работать вместе, чтобы закончить войну в 2025 году. Мы не просто хотим, чтобы боевые действия прекратились. Нельзя обсуждать Украину без Украины или Европу без Европы", — пояснил украинский министр.

Андрей Сибига отметил, что членство Украины в НАТО остается для Альянса самым надежным и доступным способом гарантировать собственную безопасность. В то же время во время переговоров по завершению войны не должно быть компромиссов, которые создадут угрозу территориальной целостности или суверенитету Украины.                                                                              

Читайте также на портале "Комментарии" — главы МИД Украины, Франции, Великобритании, Испании, Италии, Польши, Германии и Европейского Союза сделали заявление о готовности укреплять помощь Украине. Но требуют участия Европы в будущих переговорах по прекращению войны РФ против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении МИД Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – Европа до сих пор не может прийти в себя после неожиданных действий и заявлений президента США Трампа. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Politico". 

Ранее "Комментарии" писали – после разговора Трампа и Путина все изменилось: The Times раскрыло детали.




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Источник: https://www.lemonde.fr/international/article/2025/02/13/andrii-sybiha-ministre-des-affaires-etrangeres-ukrainien-rien-ne-doit-etre-discute-sur-l-ukraine-sans-l-ukraine_6544782_3210.html
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