Европа пришла в себя после заявлений Трампа о переговорах по Украине: что заявляет

Главы МИД Украины, Франции, Великобритании, Испании, Италии, Польши, Германии и Европейского Союза сделали заявление о готовности укреплять помощь Украине. Но требуют участия Европы в будущих переговорах по прекращению войны РФ против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении МИД Украины.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

Отмечается, что глава МИД Украины Андрей Сибига заручился поддержкой европейских союзников на переговорах по безопасности в Париже.

В совместном заявлении глав МИД стран Европы говорится о том, что они преданы независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины "перед лицом захватнической войны России".

"Мы разделяем цель дальнейшей поддержки Украины пока не будет достигнут справедливый, всеобъемлющий и устойчивый мир. Мир, который гарантирует интересы Украины и ее европейских союзников", — говорится в публикации.

Также главы страны МИД ожидают обсуждения дальнейшего пути "вместе с американскими союзниками".

"Нашими общими целями должно быть обеспечение позиции силы для Украины. Украина и Европа должны участвовать в любых переговорах", — указывается в совместном заявлении.

Европейские министры отмечают, что Украине должны быть предоставлены "сильные" гарантии безопасности.

"Справедливый и устойчивый мир в Украине является необходимым условием сильной евроатлантической безопасности. Напоминаем, что безопасность европейского континента является нашей общей ответственностью. Поэтому мы совместно работаем для усиления наших коллективных оборонных возможностей", — отмечается в заявлении.

В МИД Украины рассказали, что во время переговоров в Париже Сибига с коллегами обменялись мнениями о взаимодействии европейских союзников с новой администрацией США и усилении евроатлантической безопасности.

Сибига отметил необходимость соблюдения принципов "ничего об Украине без Украины" и "ничего о Европе без Европы".

Глава МИД Украины подчеркнул, что Киев готов играть важную роль в укреплении евроатлантической безопасности "благодаря своей сильной армии, технологиям, оборонной промышленности и уникальному опыту".

"Украина имела слишком много плохих соглашений в прошлом. Будапешт в 1994 году. Бухарест в 2008. Минск в 2015. Вывод прост: никакие договоренности безопасности за счет Украины или ее безопасности не принесут надежной безопасности евроатлантическому сообществу. Имея этот негативный опыт за плечами, мы стремимся к хорошему соглашению, которое принесет устойчивую безопасность и действительно справедливый мир. Такого результата можно добиться только с позиции силы", — сказал Сибига.

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