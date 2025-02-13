Европа пришла в себя после заявлений Трампа о переговорах по Украине: что заявляет

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Кравцев Сергей
Главы МИД Украины, Франции, Великобритании, Испании, Италии, Польши, Германии и Европейского Союза сделали заявление о готовности укреплять помощь Украине. Но требуют участия Европы в будущих переговорах по прекращению войны РФ против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении МИД Украины.
Андрей Сибига. Фото: из открытых источников
Отмечается, что глава МИД Украины Андрей Сибига заручился поддержкой европейских союзников на переговорах по безопасности в Париже.
В совместном заявлении глав МИД стран Европы говорится о том, что они преданы независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины "перед лицом захватнической войны России".
Также главы страны МИД ожидают обсуждения дальнейшего пути "вместе с американскими союзниками".
Европейские министры отмечают, что Украине должны быть предоставлены "сильные" гарантии безопасности.
В МИД Украины рассказали, что во время переговоров в Париже Сибига с коллегами обменялись мнениями о взаимодействии европейских союзников с новой администрацией США и усилении евроатлантической безопасности.
Сибига отметил необходимость соблюдения принципов "ничего об Украине без Украины" и "ничего о Европе без Европы".
Глава МИД Украины подчеркнул, что Киев готов играть важную роль в укреплении евроатлантической безопасности "благодаря своей сильной армии, технологиям, оборонной промышленности и уникальному опыту".
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