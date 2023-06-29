После сожжения книги стране ЕС выдвинули ультиматум

Власти Ирака требуют от правительства Швеции выдачи иракского иммигранта, совершившего в Стокгольме акт публичного сожжения священной книги мусульман. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил представитель иракского внешнеполитического ведомства Ахмед ас-Саххаф.

Священная книга мусульман Коран

"Человек, нанесший оскорбление священному Корану, является гражданином Ирака. Поэтому мы требуем от шведских властей передать его иракскому правительству с тем, чтобы он предстал перед судом в соответствии с иракским законодательством", — приводит слова ас-Саххафа информационное агентство INA.

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Днем ранее, на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма был сожжен Коран. Это сделал 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика, которому ранее было отказано в подобной демонстрации. Он вырвал страницы из священной книги мусульман и поджег ее. На месте акции были представители шведских и международных СМИ, а также около 200 зрителей.

Акцию осудил президент Турции Эрдоган, от позиции которого зависит вступление Швеции в НАТО. Именно позиция Турции является на данный момент препятствием для вступления этой скандинавской страны в Альянс.

"Враги ислама и человечества пытаются бросить тень на мусульман. Нападение на нашу священную книгу, Коран, в первый день Курбан-байрама — один из примеров этих стараний. Те, кто потворствует этому подлому акту, не смогут реализовать свои амбиции. Мы не поддадимся на политику провокаций и угроз", — сказал Эрдоган в телевизионном обращении.

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