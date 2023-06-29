Еще одна страна захотела присоединится к пророссийскому союзу

Эфиопия официально подала заявку на вступление в БРИКС. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявили в МИД республики.

Лидеры БРИКС во время виртуального группового фото на 14 саммите союза

В 2023 году заявки на вступление также направили Бангладеш и Египет.

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БРИКС является неформальной межгосударственной организацией, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Акроним БРИКС образован от названий стран на английском языке. Организация нацелена на "развитие всестороннего сотрудничества между странами-членами по вопросам экономики, финансов, образования, науки, культуры и других сфер".

Страны БРИКС занимают около 27% общей площади суши, там проживает более 41% населения Земли. На эти государства приходится почти половина мирового урожая пшеницы и риса, а также около 15% мирового золотого запаса.

Организация была основана в июне 2006 года, в рамках Петербургского экономического форума, с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая. Помимо саммитов, встречи БРИКС проходят на уровне глав МИД, министров финансов и других. С 2009 года правительства стран БРИКС ежегодно встречаются на официальных саммитах. Последний 14-й саммит БРИКС состоялся 24 июня 2022 года в режиме видеоконференции.

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