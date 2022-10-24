После скандального заявления об Украине в отставку пошел министр обороны Румынии

В отставку подал министр обороны Румынии Василе Дынку. Недавно он сделал скандальное заявление, где намекнул, что вероятно Украине придется уступить территорию РФ во время переговоров. Именно это и стало поводом к его отставке, сообщает Romania TV .

Василе Дынку (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что заявления главы оборонного ведомства вызвали шквал критики, в том числе главы государства Клауса Иоганниса, отметившего, что только официальный Киев может решать, с кем вести переговоры. 24 октября Василий Дынку, объясняя свое решение уйти в отставку, заявил, о "невозможности" работать с президентом страны.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Румынии заявили о необходимости переговоров с Россией . В Румынии заговорили о переговорах с РФ. В стране считают, что якобы Запад должен вести эти переговоры, даже если в результате это будет замороженный конфликт. Ведь у РФ есть ресурсы для продолжения войны. Такое скандальное заявление сделал Министр обороны Румынии Василий Дынку. По мнению Василия Дынка, нужно договориться о гарантиях безопасности для Украины, потому что украинские власти не согласятся на "несправедливую потерю территорий". Единственным шансом на мир могут стать переговоры с Россией. Конечно, это сложные переговоры, – сказал он. Глава оборонного ведомства Румынии считает, что "страны мира, НАТО, США" должны договориться с Россией о гарантиях безопасности для Украины". Ведь у России есть ресурсы для того, чтобы продолжать войну, а "политический класс в Украине, в настоящее время, не может позволить себе допустить несправедливую утрату территории".