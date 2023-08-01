"Пошутил": Лукашенко о своих словах по поводу атаки на Польшу

Глава Беларуси Александр Лукашенко дезавуировал свои предыдущие заявления о желании ЧВК "Вагнер" зайти на территорию Польши. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление Лукашенко, которое приводит белорусское государственное агентство БЕЛТА.

Шутник Лукашенко

После резких заявлений руководства Польши и Литвы, белорусский руководитель начал утверждать, что он "пошутил" о намерениях вагнеровцев поехать "на экскурсию в Жешув".

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"Я пошутил, что "вагнеровцы" между собой перешептываются: на экскурсию в Жешув сходим. Почему? Потому что техника и вооружение шли из Жешува туда, где под Бахмутом воевали эти "вагнеровцы". Там погибли тысячи их ребят. И они это им не простят", – заявил Лукашенко.

На полном серьезе он утверждает, что польские власти должны благодарить его за то, "что мы пригласили к себе этих бойцов".

"Поэтому пусть молятся, что мы держим их, еще как-то обеспечиваем. Иначе они без нас бы просочились туда и вломали бы так этому Жешуву и Варшаве, что мало не показалось бы. Поэтому меня упрекать не надо, а пусть скажут спасибо", – говорит Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко говорил, что его "начали напрягать "вагнеровцы". Мол, они хотят "прогуляться" на территорию Польши.

Перед этим наемники, поднявшие 23-24 июня мятеж в России, переместились в Беларусь. Утверждается, что посредником между предводителем ЧВК "Вагнер" Пригожиным и Путиным выступил Александр Лукашенко. Согласно договоренностям между главой РФ и Пригожиным, вагнеровцам дали возможность "уйти в Беларусь".

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