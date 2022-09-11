Португалия отказала всем россиянам в получении «золотых виз»

Служба по вопросам иностранцев и границ Португалии не удовлетворила ни один запрос от граждан россии о получении так называемых "золотых виз". Всего с начала полномасштабного вторжения рф в Украину Лиссабон получил заявки от десяти россиян.

Золотые визы

Об этом сообщает "Европейскаяправда" со ссылкой на Publico.

Отмечается, что Португалия решила приостановить выдачу "золотых" виз для граждан россии и беларуси еще в марте. Решение было связано с агрессией россии в отношении Украины. Это решение было принято несмотря на рост интереса к "золотым визам" на 94% в мае по сравнению с прошлым годом и что сама схема принесла стране 53,8 миллиона евро.

Как известно, согласно условиям "золотых виз" в Португалии, граждане из других стран, обладающие ими, получают возможность проживания в стране при выполнении определенных требований и инвестирования 1 миллиона евро.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью российскому оппозиционному телеканалу "Дождь" отметил, что США не считают необходимым ограничивать в визах всех россиян в качестве наказания за вторжение в Украину. Ранее в комментарии изданию профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина отметила, что вопрос о полном запрете выдачи виз российским гражданам вызвал неоднозначную реакцию и в ЕС, и в США. По ее словам, в вопросе виз США избрали индивидуальный подход – с одной стороны мы слышим заявления официальных лиц о неправомерности отказа в визах всем гражданам РФ, с другой – видим отказ в визах Лаврову и всей российской делегации для участия в Генассамблеей ООН, причём в полном составе.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!