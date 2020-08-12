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"Пора встречаться в нормандском формате": Макрон позвонил Путину

Президенты Франции и России обсудили "режим прекращения огня" на Донбассе, который является одним из шагов для встречи нормандской четверки

12 августа 2020, 18:59
Автор:

Екатерина Белоброва
"Пора встречаться в нормандском формате": Макрон позвонил Путину

Сегодня президент Франции Эммануэль Макрон позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину в Кремль дабы обсудить ряд острых ситуаций в мире, в том числе и продвижение к миру на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба президента РФ.

Согласно сообщению, Путин и Макрон дали позитивную оценку подписанному 22 июля соглашению о полном прекращении огня.

Французский лидер отметил, что, несмотря на соглашение, подписанное Трехсторонней контактной группой, боевики Донбасса не единожды нарушали перемирие.

"Президентами были подняты различные аспекты урегулирования конфликта на Донбассе, в частности, дана позитивная оценка подписанным 22 июля минской Трехсторонней контактной группой мерам по усилению режима прекращения огня. Условлено продолжить совместную работу в рамках "нормандского формата" и вести подготовку к новой встречи четырех ключевых лидеров саммита, - резюмирует источник в Кремле.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в МИД Украины рассматривают вероятность соблюдения пунктов формулы Штайнмайера для достижения урегулирования мира на Донбассе.



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