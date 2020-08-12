"Пора встречаться в нормандском формате": Макрон позвонил Путину

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Екатерина Белоброва
Сегодня президент Франции Эммануэль Макрон позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину в Кремль дабы обсудить ряд острых ситуаций в мире, в том числе и продвижение к миру на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба президента РФ.
Согласно сообщению, Путин и Макрон дали позитивную оценку подписанному 22 июля соглашению о полном прекращении огня.
Французский лидер отметил, что, несмотря на соглашение, подписанное Трехсторонней контактной группой, боевики Донбасса не единожды нарушали перемирие.
"Президентами были подняты различные аспекты урегулирования конфликта на Донбассе, в частности, дана позитивная оценка подписанным 22 июля минской Трехсторонней контактной группой мерам по усилению режима прекращения огня. Условлено продолжить совместную работу в рамках "нормандского формата" и вести подготовку к новой встречи четырех ключевых лидеров саммита, - резюмирует источник в Кремле.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в МИД Украины рассматривают вероятность соблюдения пунктов формулы Штайнмайера для достижения урегулирования мира на Донбассе.
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