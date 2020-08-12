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В МИД Украины допускают выполнение формулы Штайнмайера на Донбассе

Глава МИД Дмитрий Кулеба обозначил, что Украина готова соблюдать пункты Минских соглашений, но с оговорками

12 августа 2020, 18:41
Автор:

Екатерина Белоброва
В МИД Украины допускают выполнение формулы Штайнмайера на Донбассе

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Украина может выполнить условия так называемой "формулы Штайнмайера", которая предусматривает урегулирование вооруженной  ситуации на Донбассе при условии, что это будет отвечать ее интересам. Об этом он рассказал в интервью "Радио НВ".

По его словам, несмотря на то, что Украина на сегодня сосредоточена на вопросах безопасности, Киев готов двигаться путем выполнения политической части минских соглашений.

"И формула Штайнмайера является его частью. Если мы будем видеть, что комплексное решение, на которое мы выходим, будет отвечать интересам Украины, то почему бы и нет?", - отметил Кулеба.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о разработке концепции по деоккупации Крыма

"Тактические задачи. Первая - как мы держим оккупированный Крым на стратегической повестке дня, чтобы этот вопрос не забывался. Второе - как мы обеспечиваем эффективность санкционного режима в отношении Крыма. Третье - какие дополнительные международные инструменты мы можем задействовать для того, чтобы оказывать давление на Россию. И несколько других", - заявил министр.


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