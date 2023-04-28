Пора ускорить начало тренировок на F-16: Кулеба сделал заявление

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Кравцев Сергей
Чем быстрее украинские пилоты начнут тренироваться управлять современными западными истребителями F-16тренировок, тем быстрее эти самолеты окажутся в Украине. Для того чтобы сбросить Россию с неба, нашей стране нужны не только ПВО, но и боевая авиация. Об этом пишет портал "Комментарии", цитируя слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы на пресс-конференции в Одессе.
Истребитель F-16. Фото: из открытых источников
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По словам Дмитрия Кулебы, он также лично обратился к союзникам Украины, которые являются операторами современных боевых самолетов, в том числе F-16, с просьбой приложить усилия для ускорения начала тренировки наших пилотов на самолетах, поскольку это, в свою очередь, приведет к их передаче нашей стране.
Стоит отметить, что пресс-конференция состоялась после встречи министра Кулебы с главами МИД Латвии, Литвы, Эстонии, Дании, Исландии, Норвегии, Швеции и госсекретарем МИД Финляндии.
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