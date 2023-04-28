Пора ускорить начало тренировок на F-16: Кулеба сделал заявление

Чем быстрее украинские пилоты начнут тренироваться управлять современными западными истребителями F-16тренировок, тем быстрее эти самолеты окажутся в Украине. Для того чтобы сбросить Россию с неба, нашей стране нужны не только ПВО, но и боевая авиация. Об этом пишет портал "Комментарии", цитируя слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы на пресс-конференции в Одессе.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

"Хотя мы и находимся в морской столице (Ред. – Одессе), но говорили и о небе. Был хороший брифинг вице-адмирала Неижпапы, командующего ВМС Украины, где он говорил о важности F-16 и вообще западных самолетов для обеспечения безопасности над Черным морем", — отметил глава МИД Украины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

По словам Дмитрия Кулебы, он также лично обратился к союзникам Украины, которые являются операторами современных боевых самолетов, в том числе F-16, с просьбой приложить усилия для ускорения начала тренировки наших пилотов на самолетах, поскольку это, в свою очередь, приведет к их передаче нашей стране.

"Мы должны сбросить Россию с неба. Для этого нам нужны не только системы ПВО, которыми с нами уже поделились друзья, но и боевые самолеты. Боевые самолеты нужны нам для прикрытия бригад, которые пойдут в контрнаступление. Боевые самолеты нужны для защиты Черного моря и прибрежных территорий. Поэтому сегодня много об этом говорили и есть ощущение, что коллеги благосклонно относятся к этому вопросу и я им за это благодарен", — добавил украинский министр.

Стоит отметить, что пресс-конференция состоялась после встречи министра Кулебы с главами МИД Латвии, Литвы, Эстонии, Дании, Исландии, Норвегии, Швеции и госсекретарем МИД Финляндии.

Читайте также на портале "Комментарии" — о чем говорят участившиеся ракетные удары по Украине – чем мы можем ответить.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему лояльные к РФ страны продвигают тему переговоров – как помешать планам Кремля. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему порталу детально проанализировали ситуацию.



