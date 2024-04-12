Пора ли уже запускать "план Б" по войне и есть ли он у Украины: ответ Кулебы

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Кравцев Сергей
Победа Украины в полномасштабной войне против России является главным приоритетом. Именно на этом "плане А" сейчас сфокусированы все усилия. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на Форуме военной дипломатии сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников
По словам Дмитрия Кулебы, у войны другая психология и потому вопрос не в том, чтобы вообще не иметь "плана Б", вопрос в том, чтобы в своей операционной ежедневной деятельности все были сфокусированы исключительно на одном – на достижении "плана А".
Топ-дипломат отметил, что вчера он возвращался в Киеве в поезде из Словакии и один знакомый, с которым он не поддерживал контакты около двух лет написал, спросил, когда закончится война. На этом Дмитрий Кулеба ответил, что не знает ответ на этот вопрос, но закончится она нашей победой.
По словам министра, тогда знакомый спросил у него, есть ли реальный план. На это Дмитрий Кулеба ответил, что план только один – победа.
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