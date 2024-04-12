Пора ли уже запускать "план Б" по войне и есть ли он у Украины: ответ Кулебы

Победа Украины в полномасштабной войне против России является главным приоритетом. Именно на этом "плане А" сейчас сфокусированы все усилия. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на Форуме военной дипломатии сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

"Вопрос "плана Б" не в том, что вы дураки, и не придумали себе "плана Б". Я говорил с одним офицером, командиром роты и он рассказал интересную историю. Когда я собирал своих командиров взводов и ставил им "план А" — захватить мост, а они спрашивали, что делать, когда мост не захватим, он отвечал – тогда собираемся на перекрестке в километре от моста. Каждый раз все кончалось тем, что они собирались на перекрестке. Тогда он изменил поведение и начал доводить до своих подчиненных только "план А". Это не значит, что у него не было "плана Б", — рассказал министр.

По словам Дмитрия Кулебы, у войны другая психология и потому вопрос не в том, чтобы вообще не иметь "плана Б", вопрос в том, чтобы в своей операционной ежедневной деятельности все были сфокусированы исключительно на одном – на достижении "плана А".

Топ-дипломат отметил, что вчера он возвращался в Киеве в поезде из Словакии и один знакомый, с которым он не поддерживал контакты около двух лет написал, спросил, когда закончится война. На этом Дмитрий Кулеба ответил, что не знает ответ на этот вопрос, но закончится она нашей победой.

По словам министра, тогда знакомый спросил у него, есть ли реальный план. На это Дмитрий Кулеба ответил, что план только один – победа.

"Если у вас есть план "Б", поверьте, что так же, как солдаты на фронте, когда психологически на них давит этот безопасный перекресток в километре от моста, который им нужно взять, так же и на дипломата это давит. Я проводил недавно совещание по Patriot с группой послов. И я просто на пальцах сразу идентифицировал, кто из послов уже живет в "плане Б", вместо того, чтобы сосредоточиться исключительно на "плане А" — достать тот проклятый Patriot", — привел аналогию глава МИД.

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