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Помогают России: Данилов обвинил французские компании

Данилов заявил, что на деньги, которые в виде налогов платят французские компании в бюджет России, покупается оружие

17 марта 2022, 23:55
Автор:

Лиля Воробьева
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По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, недопустимыми вещами в цивилизованном мире есть следующее: несколько французских компаний остались работать в России и именно так наполняют российский бюджет средствами. На эти деньги покупают оружие для того, чтобы убивать мирных граждан.

Помогают России: Данилов обвинил французские компании

Алексей Данилов (фото из открытых источников)

Об этом чиновник проинформировал во время эфира информационного телемарафона.

"И я считаю, что надо вещи называть своими именами: когда за эти деньги, которые там французы зарабатывают, платят налоги в российский бюджет, россияне, рашисты покупают пули, покупают вооружение, покупают орудие и убивают мирных детей, женщин, пожилых людей. Это просто недопустимые вещи в современном мире!", — резюмировал чиновник СНБО.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Данилов ответил на угрозы россиян уничтожать конвои с иностранным оружием для Украины. НАТО будет защищать свои грузы с оружием в Украине от возможных атак российского агрессора. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире национального телемарафона. Алексей Данилов посоветовал всем внимательно послушать то, что сегодня заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, который четко объяснил, что если хотя бы один вражеский снаряд попадет в груз, доставляемый Украине, то в Альянсе сочтут это нарушением пятой статьи, что есть на сегодня в странах НАТО. Секретарь СНБО посоветовал всем внимательно наблюдать за тем, как будут развиваться события дальше. В частности, следует обратить внимание на то, как будут вести себя страны НАТО, если хотя бы один российский снаряд попадет в конвой Альянса.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CwQl49tDPTk&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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