Помогают России: Данилов обвинил французские компании

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, недопустимыми вещами в цивилизованном мире есть следующее: несколько французских компаний остались работать в России и именно так наполняют российский бюджет средствами. На эти деньги покупают оружие для того, чтобы убивать мирных граждан.

Алексей Данилов (фото из открытых источников)

Об этом чиновник проинформировал во время эфира информационного телемарафона.

"И я считаю, что надо вещи называть своими именами: когда за эти деньги, которые там французы зарабатывают, платят налоги в российский бюджет, россияне, рашисты покупают пули, покупают вооружение, покупают орудие и убивают мирных детей, женщин, пожилых людей. Это просто недопустимые вещи в современном мире!", — резюмировал чиновник СНБО.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Данилов ответил на угрозы россиян уничтожать конвои с иностранным оружием для Украины. НАТО будет защищать свои грузы с оружием в Украине от возможных атак российского агрессора. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире национального телемарафона. Алексей Данилов посоветовал всем внимательно послушать то, что сегодня заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, который четко объяснил, что если хотя бы один вражеский снаряд попадет в груз, доставляемый Украине, то в Альянсе сочтут это нарушением пятой статьи, что есть на сегодня в странах НАТО. Секретарь СНБО посоветовал всем внимательно наблюдать за тем, как будут развиваться события дальше. В частности, следует обратить внимание на то, как будут вести себя страны НАТО, если хотя бы один российский снаряд попадет в конвой Альянса.

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