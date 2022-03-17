Помогают России: Данилов обвинил французские компании

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Лиля Воробьева
По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, недопустимыми вещами в цивилизованном мире есть следующее: несколько французских компаний остались работать в России и именно так наполняют российский бюджет средствами. На эти деньги покупают оружие для того, чтобы убивать мирных граждан.
Алексей Данилов (фото из открытых источников)
Об этом чиновник проинформировал во время эфира информационного телемарафона.
"И я считаю, что надо вещи называть своими именами: когда за эти деньги, которые там французы зарабатывают, платят налоги в российский бюджет, россияне, рашисты покупают пули, покупают вооружение, покупают орудие и убивают мирных детей, женщин, пожилых людей. Это просто недопустимые вещи в современном мире!", — резюмировал чиновник СНБО.
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