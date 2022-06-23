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Помешал получить статус кандидата на членство в ЕС: Арахамия ответила на обвинения премьера Грузии

Гарибашвили заявил, что украинский парламентарий Арахамия помешал Тбилиси получить статус кандидата на членство в ЕС

сегодня, 00:10
Автор:

Лиля Воробьева
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Грузинский глава правительства Гарибашвили сделал заявление, что украинский нардеп, представитель делегации, ведущий переговоры с РФ Давид Арахамия, посодействовал тому, чтобы Грузии не предоставили статус кандидата в ЕС. Об этом пишут журналисты NetGazeti .

Помешал получить статус кандидата на членство в ЕС: Арахамия ответила на обвинения премьера Грузии

Давид Арахамия (фото из открытых источников)

"Одним из главных инициаторов, который от Европы и США – я знаю это от наших европейских и американских коллег – настойчиво требовал, чтобы Грузия не получила статус кандидата, вместе с вами, мои дорогие оппоненты, был представитель украинской власти господин Арахамия", – отметил грузинское чиновник.

Также он сообщил, что представители Европы получили "ультиматум": если Грузия будет иметь статус кандидата, то в Украине будут "очень разочарованы".

Отвечая на заявление, представитель от "Слуги народа" в свою очередь обвиняет грузинского премьера, что он распространяет фейки.

Об этом он сообщил в обнародованном обращении в своем Telegram-канале.

"Совсем недавно на заседании ПАСЕ Гарибашвили заявил о том, что якобы Арахамия ездил в Европу и США и отказывал брать Грузию в кандидаты на членство в Евросоюзе. Во-первых, в Европе Арахамия не был. Во-вторых, в США Арахамия конкретно занимался тем , что обосновывал концепцию о том, что господин Иванишвили является олигархом пророссийского плана, который имеет марионеточное правительство и по сути подставляет обычный грузинский народ, желающий в Европу", – написал глава фракции "Слуга народа".

Нардеп также выразил свое мнение, что украинские власти будут оказывать максимальную помощь грузинским властям, чтобы эта страна стала членом ЕС.

Давид Арахамия подытожил, что не нужно серьезно воспринимать откровенные вбросы и фейки, исходящие от представителей грузинского правительства. В частности, от главы грузинского правительства, распространяющего недостоверную информацию, выполняя заказ одного из олигархов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Подоляк ответил премьеру Грузии , заявившему, что Грузия "больше заслуживает" кандидатства в ЕС, чем Украина.



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Источник: https://t.me/David_Arakhamia/86
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