Польша закупает 1000 БМП

Тысячу новых БМП отечественного производства закупит Польша для своей армии, в рамках масштабной модернизации вооруженных сил, которые должны стать мощнейшей армией Европы. БМП Borsuk должны прийти на смену БМП советского производства. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на DW .

Велика модернізація армії Польщі

Ожидается, что кроме БМП будут закуплены четыреста вспомогательных военных машин. Соответствующее рамочное соглашение подписано министром обороны Польши Мариушем Блащаком с польской вооруженной компанией Huta Stalowa Wola.

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"Это историческое соглашение. Постсоветский БМП-1 уходит в историю. Borsuk, который был разработан польскими конструкторами и изготовлен в Huta Stalowa Wola, успешно заменит эту машину. Мы усиливаем польскую армию, оснащая ее оборудованием, произведенным в нашей стране. Каждый раз, когда есть такие возможности, мы их используем", – заявил Блащак.

Первые четыре БМП должны быть поставлены польской армии в течение 2023 года.



Кроме этого, на вооружение польской армии поступили системы ПВО Patriot, американская реактивная система залпового огня HIMARS, 32 истребителя F-35, вертолеты Black Hawk, 250 американских танков Abrams в самой современной комплектации и 116 — более устаревшей версии.

В это же время Украина готовится к контрнаступлению. По мнению экспертов, оно может состояться в течение 30-60 дней . А США отправили в Европу самолет "судного дня " — E-6B Mercury. Он имеет статус "воздушного командного пункта" Стратегического командования ВС США. Именно поэтому его называют самолетом "судного дня". Он прибыл в Исландию, выполняя операции в зоне ответственности Европейского командования ВС США.