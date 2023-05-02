Польша проводит масштабные военные учения

В маневрах Anakonda 23 участвуют 12 тысяч солдат ВС Польши и сотни военнослужащих из стран НАТО и государств-союзников Североатлантического альянса. Их цель — отработка защиты восточного фланга НАТО. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на DW.

Польша готова к бою

Anakonda 23 — самые масштабные военные учения текущего года в Польше — стартовали во вторник, 2 мая. Как сообщает польский телеканал TVN24 на своем сайте, в этих маневрах, проводимых с целью отработать защиту восточного фланга НАТО, принимают участие 12 000 польских военнослужащих, а также несколько сотен солдат из других стран-членов НАТО и партнеров Североатлантического альянса, в том числе: США, Румынии, Словении, Швеции, Франции, Латвии, Литвы, Эстонии и Турции.

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Особое внимание предполагается уделить операциям союзников в районе Балтийского моря.

Проходить учения будут не только на территории Польши, но и в Швеции и странах Балтии. Еще на прошлой неделе командование ВС Польши опубликовало в соцсетях предупреждение о том, что улицы в северных, центральных и восточных частях страны могут оказаться временно заблокированными из-за доставки танков M1 Abrams и другой военной техники к месту проведения учений.

Более конкретные данные не сообщались по соображениям безопасности.

Ранее НАТО и его союзники провели военные учения в Швеции, а Россия — в Калининградской области.

Напомним, что после вступления в НАТО Финляндии и вероятного вступления Швеции в Альянс, Балтийское море, по выражению ряда экспертов, превратится во "внутренне море НАТО".

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