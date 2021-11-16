Польша применила против мигрантов водометы: Беларусь это называет прямой агрессией

Во вторник, 16 ноября нелегалы снова попытались прорваться в Польшу. Власти белорусской республики, отвечая на действия польских пограничников, на этот раз применивших водометы против них, назвали этот прием прямой агрессией. Об этом сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета республики Беларусь.

Беларусь расценивает водометы как прямую агрессию (фото из открытых источников)

По обнародованной информации белорусского пограничного ведомства, польские власти не имеют права совершать действия насилия в отношении нелегалов, находящихся на территории другого государства.

Белорусские власти проявили инициативу расследовать этот инцидент, отмечают представители белорусского пограничного ведомства.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Детей нелегалов госпитализировали в больницу в Польше . Большинство детей, прибывших с родителями и желающих пересечь границу Польши с Беларусью, жалуются на состояние здоровья. Об этом сообщает польское радио.

В течение недели работники Пограничной службы Польши привезли в детскую больницу в Белостоке восемь детей нелегалов, которые имели проблемы со здоровьем. По данным медиков, это дети всех возрастов из Конго, Камеруна и других стран. Возраст госпитализированных разный, есть двухлетние дети с матерями, несовершеннолетние, путешествовавшие самостоятельно. У большинства врачи диагностировали простуду, истощение и обезвоживание. Однако у некоторых медики обнаружили инфекционную диарею, бронхит, пневмонию. Всем госпитализированным оказывается медицинская помощь.

За детьми и их родителями наблюдают сотрудники Пограничной службы Польши. По состоянию на 22 сентября пограничники задержали 140 граждан других стран, нелегально пересекших границу. Всего было более 4 тысяч попыток незаконного пересечения границы с Беларусью.

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