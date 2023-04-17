Политолог предположил, какая главная задача "ливня" о контрнаступлении ВСУ

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Моесеенко Валентина
В пятницу, 7 апреля, появилась информация о "сливе" секретных документов о контрнаступлении ВСУ. Цель России — сорвать поставки оружия от Запада для Украины. Также страна-агрессорка хочет показать американцам, что США непосредственно участвуют в войне. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог Тарас Загородний, пишут "Комментарии".
Зачем Россия слила документы Пентагона
По его словам, в сети все больше будут появляться разные поддельные документы. "Слив" документов имеет геополитическую цель. Загородний убежден, что изначально это были оригинальные документы, попавшие в руки России.
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Политолог предположил, что в дальнейшем можно будет увидеть вбросы о все большем количестве поддельных документов. Это, конечно, один из элементов рашистской ИПСО.
Напомним, речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Министр обороны США Ллойд Остин распорядился проверить доступ к разведданным и контроль над ними после ареста 21-летнего военнослужащего Нацгвардии ВВС США Джека Тейшейры, подозреваемого в ливне секретных данных Пентагона.
Как писали "Комментарии", очень нетипично выглядит и публичная позиция США, достаточно быстро признавших "слив".
Читайте на страницах "Комментариев" — контрнаступление ВСУ под вопросом: что произошло после "слива" секретных документов США.
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