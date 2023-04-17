Политолог предположил, какая главная задача "ливня" о контрнаступлении ВСУ

В пятницу, 7 апреля, появилась информация о "сливе" секретных документов о контрнаступлении ВСУ. Цель России — сорвать поставки оружия от Запада для Украины. Также страна-агрессорка хочет показать американцам, что США непосредственно участвуют в войне. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог Тарас Загородний, пишут "Комментарии".



Зачем Россия слила документы Пентагона

По его словам, в сети все больше будут появляться разные поддельные документы. "Слив" документов имеет геополитическую цель. Загородний убежден, что изначально это были оригинальные документы, попавшие в руки России.

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"Впоследствии россияне использовали классический метод: 70% – истины в документе, 30% – лжи. В таком виде они обнародовали данные. Они хотят показать, прежде всего, американцам, что США непосредственно участвуют в войне. То есть означает, что страны на грани ядерной войны, чем россияне всегда пугали. Конечно, следствием этого должно быть немедленное прекращение поставок оружия для Украины", – отметил он.

Политолог предположил, что в дальнейшем можно будет увидеть вбросы о все большем количестве поддельных документов. Это, конечно, один из элементов рашистской ИПСО.

"Думаю, история будет развиваться. Также будет появляться много разных документов, которые кто-то будет дорисовывать, подделывать. Я считаю, что первый ливень более или менее правдив", — отметил Загородний.

Напомним, речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Министр обороны США Ллойд Остин распорядился проверить доступ к разведданным и контроль над ними после ареста 21-летнего военнослужащего Нацгвардии ВВС США Джека Тейшейры, подозреваемого в ливне секретных данных Пентагона.

Как писали "Комментарии", очень нетипично выглядит и публичная позиция США, достаточно быстро признавших "слив".

Читайте на страницах "Комментариев" — контрнаступление ВСУ под вопросом: что произошло после "слива" секретных документов США.