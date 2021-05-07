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Главная Новости Политика внешняя политика Политолог назвал дату, когда Россия может напасть на Украину
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Политолог назвал дату, когда Россия может напасть на Украину

По мнению политолога, Россия может активизировать силы против Украины после окончания учений НАТО

сегодня, 10:10
Автор:

Таисия Ерохина

Оптимальная для нападения России на Украину ситуация может сложиться в конце лета – в начале осени. Такое мнение выразил политолог Андрей Окара в материале издания "Комментарии".

Политолог назвал дату, когда Россия может напасть на Украину

Нападение на Украину. Фото из открытых источников

Эксперт отмечает, что на это время планируются российско-белорусские учения, а НАТОвские – как раз закончатся.

Кроме того, в РФ в сентябре проведут выборы в Госдуму. А Путин, добавляет Окара, сторонник "маленькой победоносной войны".

"Добавим к этому фактор обезвоживания Крыма, — говорит политолог. — Кто знает, каким будет лето, и не возникнет ли срочная необходимость сделать всё, чтобы вода таки пошла по Северо-Крымскому каналу со стороны Херсонской области. Всё – вплоть до вторжения".

Как рассказал Окара, есть вероятность, что именно к тому времени достоят "Северный поток-2".

"В Кремле не самоубийцы, чтобы идти в атаку, пока "СП-2" не достроен. А вот когда достроят – вероятность нападения возрастет. И пусть не обманывают Украину обещания Европы перекрыть поток, если РФ нападет", — отметил эксперт.

По его словам, могут произойти, к примеру, диверсии на территории России на "трубе", ведущей в сторону Украины.

"И что делать Европе? Вряд ли она решится замерзать ради поддержки Украины. Выбирая между своими интересами и демократическими ценностями, в последнее время Европа, особенно ее лидеры (Германия и Франция), всё чаще выбирает именно собственные интересы", — резюмировал Андрей Окара.

Как ранее сообщалось, на Донбассе участились обстрелы, есть жертвы. Ситуация у линии разграничения в Донецкой и Луганской областях снова начинает накаляться.

Не успели украинцы возмутиться беспринципному обстрелу Красногоровки, в результате чего пострадала ковидная больница, как боевики стали еще чаще нарушать режим тишины.

По сообщению штаба ООС, за прошедшие сутки оккупанты минимум 19 раз открывали огонь по украинским позициям.


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Источник: Комментарии
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