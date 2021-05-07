Политолог назвал дату, когда Россия может напасть на Украину

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Таисия Ерохина
Оптимальная для нападения России на Украину ситуация
может сложиться в конце лета – в начале осени. Такое мнение выразил политолог Андрей
Окара в материале издания "Комментарии".
Нападение на Украину. Фото из открытых источников
Эксперт отмечает, что на это время планируются российско-белорусские учения, а НАТОвские – как раз закончатся.
Кроме того, в
РФ в сентябре проведут выборы в Госдуму. А Путин, добавляет Окара, сторонник "маленькой
победоносной войны".
Как рассказал Окара, есть вероятность, что
именно к тому времени достоят "Северный поток-2".
По его словам, могут произойти, к примеру, диверсии
на территории России на "трубе", ведущей в сторону Украины.
Как ранее сообщалось, на Донбассе участились обстрелы, есть жертвы. Ситуация у линии разграничения в Донецкой и Луганской областях снова начинает накаляться.
Не успели украинцы возмутиться беспринципному обстрелу Красногоровки, в результате чего пострадала ковидная больница, как боевики стали еще чаще нарушать режим тишины.
По сообщению штаба ООС, за прошедшие
сутки оккупанты минимум 19 раз открывали огонь по украинским позициям.
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