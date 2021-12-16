Политика санкций после эскалации никого не интересует, - Зеленский о возможном наступлении России

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский встретились на саммите ЕС в Брюсселе, чтобы найти пути для возобновления переговоров в "нормандском формате", включающем Россию. Об этом сообщает Reuters.

Зеленский высказал свою позицию относительно санкций против России, фото из открытых источников

По информации офиса президента Макрона, лидеры стран еще раз подчеркнули, что они стремятся разрешить конфликт и будут способствовать сохранению суверенитета и территориальной целостности Украины.

По словам Зеленского, Украина готова к любому формату переговоров с Россией. Однако со стороны Запада должны быть введены санкции против Москвы до нападения на чужие территории, а не после военного наступления. Некоторые государства и лидеры предлагали ввести жесткие санкции после любой эскалации со стороны России.

"Мы смогли объяснить нашим европейским коллегам, что политика санкций после эскалации больше никого не интересует – наше государство заинтересовано в мощной санкционной политике до возможной эскалации, а затем возможной эскалации не будет", — добавил президент.

Президент Украины надеется получить поддержку Франции в противодействии "гибридной агрессии" России в Европе, поскольку Париж будет председательствовать в ЕС с января 2022 года.

"Обсудил с Макроном вопросы сотрудничества Франции и Украины. Надеюсь, что во время председательства в ЕС Франция будет уделять особое внимание безопасности и противодействию гибридной агрессии в Европе", — написал президент в Twitter .

Кроме того, Зеленский также пригласил Шольца в Украину и выразил надежду на углубление сотрудничества с Берлином в сфере энергетики, безопасности и обороны. Речь идет о критике газопровода "Северный поток-2" и поставках оружия в Украину.

Как сообщал портал "Комментарии", эксперты объяснили, чего действительно хочет Россия от Украины, и это не территория.

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