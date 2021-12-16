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Политика санкций после эскалации никого не интересует, - Зеленский о возможном наступлении России

Зеленский подчеркнул, что Украина готова к любому формату переговоров с Россией, но после наступления санкции будет вводить поздно

сегодня, 10:45
Автор:

Козлова Альбіна
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Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский встретились на саммите ЕС в Брюсселе, чтобы найти пути для возобновления переговоров в "нормандском формате", включающем Россию. Об этом сообщает Reuters.

Политика санкций после эскалации никого не интересует, - Зеленский о возможном наступлении России

Зеленский высказал свою позицию относительно санкций против России, фото из открытых источников

По информации офиса президента Макрона, лидеры стран еще раз подчеркнули, что они стремятся разрешить конфликт и будут способствовать сохранению суверенитета и территориальной целостности Украины.

По словам Зеленского, Украина готова к любому формату переговоров с Россией. Однако со стороны Запада должны быть введены санкции против Москвы до нападения на чужие территории, а не после военного наступления. Некоторые государства и лидеры предлагали ввести жесткие санкции после любой эскалации со стороны России.

"Мы смогли объяснить нашим европейским коллегам, что политика санкций после эскалации больше никого не интересует – наше государство заинтересовано в мощной санкционной политике до возможной эскалации, а затем возможной эскалации не будет", — добавил президент.

Президент Украины надеется получить поддержку Франции в противодействии "гибридной агрессии" России в Европе, поскольку Париж будет председательствовать в ЕС с января 2022 года.

"Обсудил с Макроном вопросы сотрудничества Франции и Украины. Надеюсь, что во время председательства в ЕС Франция будет уделять особое внимание безопасности и противодействию гибридной агрессии в Европе", — написал президент в Twitter.

Кроме того, Зеленский также пригласил Шольца в Украину и выразил надежду на углубление сотрудничества с Берлином в сфере энергетики, безопасности и обороны. Речь идет о критике газопровода "Северный поток-2" и поставках оружия в Украину.

Как сообщал портал "Комментарии", эксперты объяснили, чего действительно хочет Россия от Украины, и это не территория.


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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-moldova-georgia-press-eu-membership-summit-2021-12-15/
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