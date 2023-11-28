Politico назвало Зеленского "мечтателем года"

Американское издание Politico присвоило президенту Украины Владимиру Зеленскому победу в номинации "Мечтатели" по итогам 2023 года. Соответствующее заявление было озвучено во время презентации рейтинга, пишет портал "Комментарии".

Зеленский - "мечтатель года" по версии Politico. Фото - Politico

Отмечается, что Владимира Зеленского также дополнительно отметили как "марафонец" (the marathon runner).

Кроме президента Украины, на победу в номинации "Мечтатели" претендовали глава Европарламента Роберта Метсола, российский политик Алексей Навальный и президент Чехии Петр Павел.

В номинации "Разрушители" издания Politico победила глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина. Претендентами на звание также были премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

В номинации "Деятели" по версии Politico четвертое место занял руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Победила в номинации "Деятели" президент Италии Джорджа Мэлони, также в список попали президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и президенты Франции и Турции.

В 2022 году издание Politico признало Владимира Зеленского самым влиятельным человеком Европы, а Владимира Путина – неудачником года.

Портал "Комментарии" ранее сообщал, что жестокое нападение ХАМАС на Израиль произошло в день рождения Владимира Путина и стало приятным сюрпризом для российского президента, стратегическим приоритетом которого является отвлечение поддержки и внимания Запада от Украины, об этом написало рейтинговое издание Politico. Журналисты обратили внимание, что хоть и не Путин разжигает кризисы по всему миру — в Израиле, Косово, Кавказе и Африке, они принесут ему пользу.



