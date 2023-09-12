Экс-глава МИД Австрии и близкая подруга Путина Карин Кнайсль переехала в Санкт-Петербург и перевезла своих пони. Ее питомцев доставил в РФ самолет Минобороны РФ. Об этом сообщают "Комментарии".

Карин Кнайсль и ее пони

Как рассказала бывший австрийский дипломат на полях Восточного экономического форума во Владивостоке, ее переезд в северную столицу РФ связан с работой. Там она руководит центром G.O.R.K.I. (The Geopolitical Observatory for Russia’s Key Issues).

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"Поскольку там очень много работы и он требует много внимания, я не могу заниматься этим мимоходом, я решила для этой работы переехать в Санкт-Петербург", – пояснила Кнайсль.

Ранее управление ветеринарии Ленинградской области сообщило, что Кнайсль привезла в Россию двух пони. Судя по фотографиям из Пулково, опубликованным на странице конного клуба, пони доставил Ил-76МД с бортовым номером RF-76762. Этот самолет принадлежит 224-му летному отряду Минобороны России, который в мае попал под санкции США и Украины за перевозку техники и наемников ЧВК "Вагнер".

Напомним, что 18 августа 2018 года состоялась свадьба Кнайсль с бизнесменом Вольфгангом Майлингером, на которую невеста пригласила в качестве гостя Владимира Путина. 18 августа, по пути на встречу с Ангелой Меркель (впервые с 2014 года — в Германии), Путин принял участие в торжестве, состоявшемся в городе Гамлиц в предместьях города Грац. Британская газета The Guardian подвергла решение австрийского министра критике, поскольку оно подрывает единую политику Евросоюза по отношению к России на украинском направлении.



В 2021—2022 годах Карин Кнайсль была членом совета директоров — независимым директором ПАО "Роснефть".

В августе 2023 года стало известно, что она поселилась в деревне Петрушово Касимовского района Рязанской области, а также была приглашена для сотрудничества в центре G.O.R.K.I. ("Геополитическая обсерватория по ключевым проблемам развития России") при Санкт-Петербургском государственном университете, где Кнайсль занимает должность руководителя.

В данный момент она отстаивает возможность допуска российских спортсменов на международные соревнования.

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