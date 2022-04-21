Подоляк рассказал, через какое время можно будет возвращаться к переговорам с РФ

По мнению участника переговоров с российской стороной и советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, время "работает" в нашу пользу. Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

Михаил Подоляк, фото из открытых источников

Политик убежден, что завершить войну можно только прямыми переговорами между президентами, когда позиции Украины будут "сильными, продуманными и юридически выверенными".

По его словам, над этим работают не только политики и юристы, но и наши мужественные Вооруженные силы на поле боя и все, кто приближает победу нашей страны. В процесс вовлечена команда юристов, консультантов и переговорная группа, все они взвешенно оценивают каждый пункт в будущих переговорах и формулируют принципиальные для нашего народа вещи, от которых мы не отступимся.



Но переговоры могут принести пользу Украине после нашей победы на востоке. Для того, чтобы лучше понять ситуацию, нужно еще неделю-полторы, пока продолжается активное наступление, а ВСУ держат оборону.

От развития ситуации на востоке будет зависеть оценка наступательного потенциала россии и оценка наших позиций на переговорах. За это время станет понятно, какого развития событий ожидать.



Как сообщал портал "Комментарии", российский оппозиционер сообщил, в чем просчитались Путин и зарубежные эксперты. Ошибкой Путина было рассчитывать на блиц-криг. Глава Кремля просчитал действия европейских лидеров на случай, если он захватит Украину через 4-5 дней. Тогда Европа должна пойти с ним на переговоры и выполнять его условия.

Также мы писали, что думает военный эксперт о битве за Донбасс. Олег Жданов отмечает, что наступление не может длиться дольше двух недель, ведь классический срок для активных атак — 7-10 дней, поскольку нужно накопить большие запасы боеприпасов, топлива, развернуть мобильные госпитали у линии фронта. По его словам, на дольше, чем неделю-две наступления у противника сил и средств не хватит.