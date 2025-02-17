Подход Зеленского плох для Трампа: его команде надо всерьез подумать над этим

На Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский и вся украинская делегация в очередной раз выбрала дресс-код в стиле "милитари", чем выделялась на фоне всех остальных участников. Однако война идет уже три года, и украинский подход к деловой одежде, возможно, пора снова поменять. Такое мнение выразил в эфире Radio NV дипломат, бывший посол в США и Франции Олег Шамшур, передает портал "Комментарии".

Зеленский продолжает ездить по миру в хаки и в черном, но этот стиль уже приелся. Фото: Офис президента

Шамшур посоветовал высшим должностным лицам Украины вернуться к официально-деловому стилю одежды. Он полагает, что одежда в стиле милитари уже не производит впечатление, и команде Зеленского надо серьезно подумать над этим. Кроме того, эта деталь может быть важной для построения отношений с новой администрацией США.

"По моим наблюдениям, команда Трампа достаточно тщательно относится к протокольно-внешним элементам, чтобы костюмчик, галстук и все это было. Поэтому, мне кажется, и здесь надо очень серьезно подумать, потому что то, что мы видим, уже, как по мне, это субъективно, себя исчерпало", — подчеркнул Шамшур.

В США, действительно, стиль одежды Зеленского начали время от времени критиковать. Например, внешний вид Зеленского в Париже 7 декабря, во время встречи с Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном, вызвал возмущение Роджера Стоуна, советника избранного президента США. "Он не может позволить себе костюм?", — набросился тот на Зеленского, и пояснив, что это выглядит якобы как неуважение к американскому народу..

Зеленский перестал носить костюмы с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину. С февраля 2022 года он одевается в одежду отечественных производителей в стиле casual или military (с преобладанием цветов черный и хаки, иногда — с патриотическими принтами) и не делает исключений даже для международных визитов и встреч с мировыми лидерами. Подобный стиль в одежде в основном начали выбирать и члены его команды, а затем он стал стандартом для практически всех представителей власти в Украине (Кабмин, губернаторы и т.д.)

В том числе президент Украины использовал костюм во время предыдущих "военных" встреч с президентом США Джо Байденом президентом СЩА Дональжом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном, для саммита G7, ВЭФ и тому подобное. В military глава украинского государства за два с половиной года неоднократно выступал перед Конгрессом США, встречался с сенаторами, и ничего дурного с американским народом не произошло, призывов о якобы неуважении также не звучало.

"Комментарии" напоминают, что Путин после ультиматума Трампа завел старую пластинку о "нелегитимности" Зеленского. Российский вождь заявил, что подписывать документы о мире у Зеленского якобы нет полномочий, но если украинский лидер захочет участвовать в переговорах, в Кремле "выделят людей" для разговора с ним. Однако в последнем разговоре Трампа и Путина 12 февраля, который дал импульс мирному процессу, тема статуса Зеленского не обсуждалась (по крайней мере, по версии Дмитрия Пескова).

"Комментарии" сообщали, что Зеленский назвал Путина лжецом и предупредил о повадках главі Кремля американского президента Дональда Трампа. Украинский лидер раскріл, что в 2019 году во время единственной личной встречи с главой Кремля договорился о прекращении огня и обмене пленными. Но насчет первого Путин обманул, а пленных удалось обменять не всех. Поэтому "искреннему" желанию Путина "закончить войну" верить нельзя, убежден Зеленский.