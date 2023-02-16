logo

BTC/USD

24448.07

ETH/USD

1678.94

LTC/USD

101.33

USD/UAH

39.60

EUR/UAH

42.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Подготовка к получению западных самолетов уже идет: эксперты указали на неожиданный нюанс
commentss НОВОСТИ Все новости

Подготовка к получению западных самолетов уже идет: эксперты указали на неожиданный нюанс

Западные самолеты приблизят победу Украины, говорят специалисты

сегодня, 15:45
Поделитесь публикацией:
Автор:

Давиденко Евгения

В Воздушных силах ВСУ говорят : для победы Украине очень нужны западные самолеты. Между тем, в Британии подвергли сомнению возможность передать Киеву истребители даже в ближайшие годы. Действительно ли передача передовых самолетов – не такое простое дело, или западным партнерам просто не хватает политической воли? Прокомментировать ситуацию издание пригласило экспертов.

Подготовка к получению западных самолетов уже идет: эксперты указали на неожиданный нюанс

F-35. Фото: https://aircraft.leonardo.com



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


По мнению военного эксперта Константина Машовца, авиация имеет свою специфику.


“Подготовка пилота и освоение нового типа самолета занимает достаточное время. По сути, это переобучение пилотов на другой самолет. Это сложная техника с особым режимом эксплуатации и применения”, — говорит он.


Предложение британского оборонного ведомства сконцентрироваться на альтернативных средствах воздушной защиты — дальнобойных ракетах и дронах — рационально.


"Совершенно согласованное решение, я так понимаю, оно согласовано между Британией и Украиной относительно предоставления определенных сил, средств, которые частично помогут решить задачу", — комментирует Машовец.


“Самолеты будут, при любых обстоятельствах, — убежден политолог Владимир Цыбулько. — Авиация – это очень сложная технологическая отрасль, здесь должны быть инфраструктура и кадры. Они с воздуха не берутся. Скорее всего, что прошлогодняя программа подготовки пилотов, начатая правительством США в мае, реализуется. Просто перемещение такой дорогостоящей техники требует, в первую очередь, не столько аэродромной инфраструктуры, сколько противовоздушной обороны”.


По мнению политолога, то, что украинские силы обороны сейчас пополняются противовоздушными средствами, является признаком подготовки к перемещению на территорию Украины дорогостоящего авиационного оборудования.


Действительно ли без самолетов никак?


Идти в контрнаступление можно и без самолетов. Однако в этом случае нашей армии будет сложнее.


“Здесь вопросы в терминах, уровни эффективности. С самолетами это было бы делать гораздо быстрее”, – говорит Машовец.


Пока что Украина получает ремонтные комплекты к советским самолетам Су-27 и МиГ-29. Эти самолеты не решают проблему превосходства в воздухе, подчеркивают в Воздушных силах.


“F-16 – это массовый самолет, – рассказывает Цыбулько. – А сейчас происходит переход на другое поколение – F-22, F-35. Украина ожидает пересесть на них. У нас есть пример Турции, которая очень рассчитывала на F-35, в связи с покупкой комплексов С-400 у России, США эту программу притормозили. Если возобновится в Турции программа на F-35, то F-16 может быть передана нам из Турции”.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!