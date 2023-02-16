Подготовка к получению западных самолетов уже идет: эксперты указали на неожиданный нюанс

В Воздушных силах ВСУ говорят : для победы Украине очень нужны западные самолеты. Между тем, в Британии подвергли сомнению возможность передать Киеву истребители даже в ближайшие годы. Действительно ли передача передовых самолетов – не такое простое дело, или западным партнерам просто не хватает политической воли? Прокомментировать ситуацию издание пригласило экспертов.

F-35. Фото: https://aircraft.leonardo.com





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По мнению военного эксперта Константина Машовца, авиация имеет свою специфику.





“Подготовка пилота и освоение нового типа самолета занимает достаточное время. По сути, это переобучение пилотов на другой самолет. Это сложная техника с особым режимом эксплуатации и применения”, — говорит он.





Предложение британского оборонного ведомства сконцентрироваться на альтернативных средствах воздушной защиты — дальнобойных ракетах и дронах — рационально.





"Совершенно согласованное решение, я так понимаю, оно согласовано между Британией и Украиной относительно предоставления определенных сил, средств, которые частично помогут решить задачу", — комментирует Машовец.





“Самолеты будут, при любых обстоятельствах, — убежден политолог Владимир Цыбулько. — Авиация – это очень сложная технологическая отрасль, здесь должны быть инфраструктура и кадры. Они с воздуха не берутся. Скорее всего, что прошлогодняя программа подготовки пилотов, начатая правительством США в мае, реализуется. Просто перемещение такой дорогостоящей техники требует, в первую очередь, не столько аэродромной инфраструктуры, сколько противовоздушной обороны”.





По мнению политолога, то, что украинские силы обороны сейчас пополняются противовоздушными средствами, является признаком подготовки к перемещению на территорию Украины дорогостоящего авиационного оборудования.





Действительно ли без самолетов никак?





Идти в контрнаступление можно и без самолетов. Однако в этом случае нашей армии будет сложнее.





“Здесь вопросы в терминах, уровни эффективности. С самолетами это было бы делать гораздо быстрее”, – говорит Машовец.





Пока что Украина получает ремонтные комплекты к советским самолетам Су-27 и МиГ-29. Эти самолеты не решают проблему превосходства в воздухе, подчеркивают в Воздушных силах.





“F-16 – это массовый самолет, – рассказывает Цыбулько. – А сейчас происходит переход на другое поколение – F-22, F-35. Украина ожидает пересесть на них. У нас есть пример Турции, которая очень рассчитывала на F-35, в связи с покупкой комплексов С-400 у России, США эту программу притормозили. Если возобновится в Турции программа на F-35, то F-16 может быть передана нам из Турции”.