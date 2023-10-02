Поддержка США пошатнулась: Кулеба сделал заявление

Даже при том, что Киев не дождался позитивного доя себя решения США о помощи Украине на фоне возможного шатдауна, поддержка американского народа не пошатнулась. Как передает портал "Комментарии", такое мнение во время общения с представителями масс-медиа высказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

"Вопрос в том, является ли то, что произошло в Конгрессе США в минувшие выходные, случаем или системой. Я думаю, это был случай. У нас очень глубокая дискуссия с обеими частями Конгресса, республиканцами и демократами", – отметил министр.

Дмитрий Кулеба уточнил, что на фоне потенциального шатдауна в Соединенных Штатах "решение было принято в том виде, в котором оно было".

По словам украинского дипломата, сейчас Киев ведет переговоры со всеми представителями Конгресса, добиваясь, чтобы подобных решений больше не повторилось. Учитывая, что диалог идет весьма продуктивно, Украина не считает, что поддержка главного союзника, каковым есть США, пошатнулась, подчеркнул глава МИД Украины.

Министр отметил, что сейчас на карту поставлена не только независимость Украины, но также стабильность и предсказуемость во всем мире.

Отметим, Палата представителей США поддержала проект временного бюджета страны (на 45 дней), который позволит различным госорганам спокойно функционировать это время. Помощь для Украины исключили из этого документа, как и требовали республиканцы. Президент США Джо Байден, вынужденно подписавший такой вариант временного бюджета, заявил, что нельзя допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана. Почему всё в итоге дошло до такой ситуации? Как события могут развиваться дальше? Как следует действовать Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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