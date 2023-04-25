Почему Зеленский не подтверждает свое участие в саммите НАТО

Украине публично отказали в ускоренной процедуре членства. Поэтому Киев надеется получить приглашение хотя бы по традиционной процедуре. Здесь есть поддержка балтийских стран, а также чехов и поляков, пишут "Комментарии" со ссылкой на "Обозреватель".



Владимир Зеленский медлит с подтверждением своего участия в саммите НАТО

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"Украине важно найти общий знаменатель из НАТО относительно т.н. гарантий сохранности. Альянс понимает под ними дальнейшую поставку оружия Украине, а также инвестиции в развитие украинского ВПК, тогда как Киев ожидает большего участия партнеров в послевоенной безопасности страны, — до момента вступления в Альянс", — говорится на страницах издания.

По имеющейся версии НАТО Украина предлагает т.н. всестороннюю поддержку, а Украина стремится к членству в организации,

Разница этих сентенций заключается в знаменитой 5 статье договора Альянса: атака на одно из государств означает нападение на всю организацию.

"Причины блокировки разные. Можно говорить об открытом вооруженном конфликте на территории Украины. Или вспомнить, например, НАТО еще не извлекло из своей политической задницы занозу, которая называется "пророссийский премьер Венгрии Орбан". Несмотря на мелочность, эта заноза блокирует все проукраинские решения организации", — пишет автор и шеф-редактор издания Орест Соха.

По словам Сохи, для Украины может быть интересна давняя идея Бориса Джонсона создать милитарно-оборонный альянс Британии, балтийских стран, чехов, поляков и, конечно, украинцев. Соединенное Королевство ищет троп к региональному лидерству, а объединение проактивных стран Европы — хороший шанс для этого. Такое военная коллаборация действительно сняло бы все вопросы гарантий для Украины.

"Но в НАТО, однако, нужно ступать... Хотя бы натянуть членство в этой организации на голову бункерному и всему мордору с их империализмом", — добавляет Орест Соха.

Напомним, речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Владимир Зеленский дал широкое интервью о коррупции в Украине, о НАТО и контрнаступлении.