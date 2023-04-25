Почему Зеленский не подтверждает свое участие в саммите НАТО

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Моесеенко Валентина
Украине публично отказали в ускоренной процедуре членства. Поэтому Киев надеется получить приглашение хотя бы по традиционной процедуре. Здесь есть поддержка балтийских стран, а также чехов и поляков, пишут "Комментарии" со ссылкой на "Обозреватель".
Владимир Зеленский медлит с подтверждением своего участия в саммите НАТО
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По имеющейся версии НАТО Украина предлагает т.н. всестороннюю поддержку, а Украина стремится к членству в организации,
Разница этих сентенций заключается в знаменитой 5 статье договора Альянса: атака на одно из государств означает нападение на всю организацию.
По словам Сохи, для Украины может быть интересна давняя идея Бориса Джонсона создать милитарно-оборонный альянс Британии, балтийских стран, чехов, поляков и, конечно, украинцев. Соединенное Королевство ищет троп к региональному лидерству, а объединение проактивных стран Европы — хороший шанс для этого. Такое военная коллаборация действительно сняло бы все вопросы гарантий для Украины.
Напомним, речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Владимир Зеленский дал широкое интервью о коррупции в Украине, о НАТО и контрнаступлении.
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