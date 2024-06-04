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Почему Зеленский критикует Байдена: на кого делает ставку Киев на выборах в США

Зеленский дважды за короткое время публично раскритиковал Байдена

сегодня, 22:20
Автор:
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Марьян Ощановский
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Президент Украины Владимир Зеленский дважды за последнюю неделю раскритиковал президента США Джо Байдена и сообщил, что просил бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона пообщаться с Дональдом Трампом перед голосованием Конгресса за выделение помощи ВСУ.

Почему Зеленский критикует Байдена: на кого делает ставку Киев на выборах в США

Зеленский дважды раскритиковал Байдена. Фото из открытых источников

По мнению политтехнолога Олега Постернака, ответные заявления Владимира Зеленского могут свидетельствовать о том, что Киев ожидает победы Трампа на предстоящих президентских выборах в США.

"Зеленский сделал еще один публичный упрек в сторону Байдена. Второй, после недовольства об отсутствии на Глобальном саммите мира. По мнению президента, промедление Байдена с разрешением использования западного оружия против целей в РФ позволило Кремлю смеяться над Украиной. Дальше больше – тонкий пассаж в сторону Трампа. Зеленский уточнил, что просил Бориса Джонсона поговорить с Трампом в преддверии голосования в Конгрессе США в апреле за одобрение помощи Украине. Надо разъяснять, какое мнение победило на Банковой в прогнозировании, кто будет следующим президентом США?", — отметил Олег Постернак.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что новый опрос, проведенный Международным комитетом спасения (IRC), развеял опасения о том, что поддержка украинских беженцев в западных странах ослабевает. Напротив, большинство жителей Европы и США по-прежнему выступают за предоставление украинцам долгосрочной помощи и возможностей для интеграции.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что основные усилия российских захватчиков будут сосредоточены на восточном фланге российско-украинского фронта. Ситуация на севере Харьковской области остается напряженной. Сейчас, говорит он, захватчики взяли оперативную паузу после того, как понесли серьезные потери во время первого этапа своей наступательной кампании на севере Харьковщины. В настоящее время российские оккупанты осуществляют передислокацию сил и средств, в том числе с территории Курской области на территорию Белгородской области.



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Источник: https://www.facebook.com/oleg.posternak/posts/pfbid036AvtiMRHyTYL59mjdCJ3D5yjDMU5bzLPCFEj1a49JhnMjidM99HLSBATvoMgcQwTl
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