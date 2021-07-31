Почему встреча Зеленского с Путиным никогда не состоится

Топ-событием грядущего августа многие эксперты считают намеченную на 30 августа встречу президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом. Между тем, сам Зеленский неоднократно говорил, что готов встретиться и с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы решить "ряд кризисных вопросов, которые объективно существуют в двусторонних отношениях Украины и России".

Владимир Зеленский и Владимир Путин - фото из открытых источников

И хоть в Кремле от встречи пока что отнекиваются, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), внештатный советник главы Офиса президента Андрея Ермака – Алексей Арестович – уверяет, что вопросы к переговорам Зеленского и Путина готовятся, но их разглашать не будут. А новый пресс-секретарь Зеленского — Сергей Никифоров — на брифинге 27 июля, в годовщину введения режима прекращения огня на Донбассе, также подчеркивал, что украинский президент готов к личной встрече с российским, чтобы раз и навсегда прекратить стрельбу на Донбассе.

Может ли такая встреча помочь разрешить конфликт – и состоится ли она в обозримом будущем? Своим мнением с порталом "Комментарии" поделился эксперт Украинского института политики Даниил Богатырев.

"В обозримой перспективе встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным не состоится. Причина заключается в отсутствии пунктов, по которым могли бы быть достигнуты договорённости, а также — крайне ограниченной субъектности действующей украинской власти", – поясняет эксперт.

Он напоминает, что Путин прямо заявляет о полной зависимости украинских властей от США, а следовательно — и о том, что вести переговоры намерен с Вашингтоном, а не с Киевом.

"Со своим украинским коллегой он готов обсуждать только ограниченный круг вопросов, которые касаются транспортного сообщения между странами, двусторонней торговли, вопросов таможенного и пограничного контроля. Вопросы Донбасса и тем более — Крыма Путин обсуждать с Зеленским категорически не намерен. Между тем, Зеленского интересует публичное обсуждение именно этих вопросов, – отмечает Даниил Богатырев. – Я не зря подчеркиваю слово "публичное". Все заявления Офиса президента Украины о "готовности встретиться с Путиным" имеют сугубо пиарную цель. Их задача — хоть как-то поддерживать имидж Зеленского как "миротворца", при том, что представители украинской власти уже открыто заявляют о том, что не намерены выполнять "Минские соглашения". В этой связи, говорить о том, когда эта встреча может состояться и как она могла бы повлиять на процесс мирного урегулирования на Донбассе, абсолютно бессмысленно. Встречи не будет".

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