Почему в Иране начались протесты

Иран столкнулся с сильнейшей засухой за последние 50 лет, из-за недостатка воды граждане вышли на улицы с антиправительственными лозунгами, во время которых были убиты два человека. Об этом сообщает Iran International.

Протесты в Иране - фото: Vox

В последние дни по всей иранской провинции Хузестан продолжаются акции протеста. Местное сельское хозяйство и животноводство оказалось на грани выживания, в дополнение к этому, власти начали отключать электроэнергию. Некоторые митингующие озвучивают антиправительственные лозунги, и лозунги против верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

Самая масштабная акция состоялась в Сусангерди — городе рядом с ирано-иракской границей. Львиная доля его жителей — арабоязычное населенип. Кроме того, акции протеста прошли также в других городах Хузестана — центра нефтедобычи страны. Именно он обеспечивает экономическую жизнь Ирана.

В социальных сетях появились видео, на которых протестующие разжигают костер, чтобы перекрыть дороги, в то время как иранские силовики пытаются их разогнать.

17 июля стало известно, что во время протестов был застрелен митингующий, однако местный чиновник в городе Шадеган обвинил других участников акций протеста в его убийстве, заявив, что якобы это они стреляли пулями в воздух для провокаций.



Отметим, что засуха в стране началась у 2021 году из-за того, что зимой и весной в Иране значительно уменьшилось количество осадков. Также кроме засухи, экономика Ирана сильно пострадала от санкций США и от пандемии коронавируса. Инфляция в стране ежегодно превышает 50%, а уровень безработицы растет.

Напомним, бывший американский президент Дональд Трамп во время обращения после атаки со стороны Ирана по военным базам США в Ираке заявил, что Ирану не позволят иметь ядерное оружие. Все детали вы можете найти в нашем материале по ссылке.

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