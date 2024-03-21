Почему Украина спешит с саммитом мира: стала известна причина

Украина не планирует откладывать проведение саммита по обсуждению формулы мира, чтобы привлечь к участию в нем больше государств.

Украина не будет медлить с саммитом мира. Фото из открытых источников

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, Украина не может оттягивать организацию саммита мира для привлечения большего количества стран так называемого Глобального юга, поскольку для Сил обороны каждый день войны – это потеря человеческих жизней.

"Важно не терять время, потому что для нас время — это человеческая жизнь и разрушение нашей страны. Поэтому мы упорно работаем над скорейшим проведением саммита мира. Это ювелирная работа с каждой страной. Нас слышут", — заявил Андрей Ермак.

Глава Офиса президента добавил, что у Украины есть осторожные ожидания по поводу участия в саммите мира Китая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина не будет вести мирные переговоры с Россией, поскольку РФ – страна-террорист, а с террористами не разговаривают, их уничтожают, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Секретарь СНБО добавил, что все цивилизованные страны мира должны вслед за Украиной признать РФ страной-террористом. "Какие с Россией мирные переговоры, если эта страна – агрессор? Это страна-террорист. С террористами в современном мире никто не разговаривает. Их просто берут и уничтожают", — заявил Данилов.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Польши Анджей Дуда заявил, что в ближайшее время Россия может восстановить свой военный потенциал, чтобы уже в 2026 году напасть на страны НАТО. Президент Польши считает, что из-за угрозы России НАТО должна увеличить необходимый порог расходов стран на оборону с 2% до 3% ВВП.