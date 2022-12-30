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Почему россияне воруют украинских детей: озвучены неожиданные мотивы

Оккупанты не только грабят мирное население, вывозят украинское зерно, но и воруют украинских детей.

сегодня, 14:30
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Автор:

Давиденко Евгения

По состоянию на 30 декабря, россия депортировала 13 876 детей. Вернуть удалось 125. Прокремлевские СМИ пропагандируют программы принудительного усыновления русскими семьями украинских детей. Для популяризации таких преступлений российский детский омбудсмен Мария Львова-Белова даже усыновила мальчика из Мариуполя. "Комментарии" спросили политологов, зачем оккупантам наши дети, какова цель таких действий со стороны врага.

Почему россияне воруют украинских детей: озвучены неожиданные мотивы

Фото: https://pixabay.com/


По мнению политолога Виталия Балы , это – составляющая этнической чистки.


"Это один из признаков того геноцида против украинского народа, который они осуществляют. Геноцид — это не только убивать граждан конкретной национальности. Они таким образом пытаются провести русификацию. Для этого и отдают детей в российские семьи. Дети — это наше счастливое будущее завтра. В этом смысле они сознательно лишают нас его", — поделился мнениями политолог.


Его коллега Александр Палий уверен: россия принудительно депортирует украинских детей для того, чтобы "реализовать свою ненависть на украинцах и перенести ее на самых беззащитных".


"[Также это делается] для того, чтобы взорвать потенциал Украины, чтобы из детей не выросли украинцы… Просто, чтобы мучить их. Кроме того, они понимают, что россия в генетическом смысле является вырождающейся страной, из которой бегут лучшие. Это страна социальной катастрофы. Потому и ворует украинских детей, чтобы немного остановить это вырождение", — рассуждает политолог.


Александр Палий проводит параллель между поступками россиян и представителей первобытных обществ.

"Так, как россия, действуют первобытные общества. Россия также является первобытно-фашистским обществом, у них каменные времена закончились относительно недавно. Так, у нас каменная эпоха закончилась в пятом тысячелетии до нашей эры, у них — на четыре или пять тысяч лет позже. Эти первобытные общества, по существу, так пополняют свой генофонд, воруя детей.


В целом, по данным портала "Дети войны", в результате вооруженной агрессии россии против Украины пострадали более 1318 детей. Из них 450 погибли, 871 ранен, 352 исчезли. Однако точное количество пострадавших установить невозможно из-за активных боевых действий и временной оккупации некоторых территорий страны.




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