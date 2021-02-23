Для чего Россия «засевает» паспортами ОРДЛО – эксперты

Российская паспортизация жителей ОРДЛО в преддверии голосования в Госдуму (выборы намечены на сентябрь-2021) нужна президенту РФ Владимиру Путину для того, чтобы превратить территорию оккупированного Донбасса в "серую зону для избирательного процесса в России". С ее помощью можно выворачивать результаты волеизъявления в нужное Кремлю русло. Такое мнение высказал член украинской делегации в ТКГ, глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" это предположение, а также рассказали, для чего еще РФ "засевает" паспортами ОРДЛО.

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"Главная цель паспортизации, стратегическая — усиление проекта "русский мир""

Руководитель аналитического отдела в Центре контент-анализа Сергей Стуканов уверен, что паспортизация жителей ОРДЛО не связана с избирательными процессами в Российской Федерации.

"Точнее, фактор жителей украинского Донбасса с российским гражданством может быть использован во время выборов. Но не в этом главная цель паспортизации, — отмечает аналитик. – Очевидно, что во время каждого избирательного периода в России осуществляются многочисленные фальсификации. И ресурса для этого достаточно и без нескольких сотен тысяч жителей Донбасса. Поэтому — да: использовать во время выборов могут, но как сопутствующее явление. Главная же цель паспортизации, стратегическая — усиление проекта "русский мир". По мнению идеологов России, "русский мир" — это отдельная цивилизация, которая должна исторически сохранить экономическую, политическую суверенность наряду с другими мировыми центрами, такими как США, ЕС, Китай. Участие в этом соревновании требует от России постановки и реализации ряда геополитических, политических и экономических целей".

Во-первых, речь идет об экономике. Мировая конкуренция требует ресурсов, в том числе человеческих, поясняет Сергей Стуканов.

"Не секрет, что по человеческим ресурсами Россия в разы уступает Китаю, Евросоюзу, существенно уступает США. После распада Советского Союза и центробежных тенденций на постсоветском пространстве происходил отток человеческого капитала из России. В условиях отрицательного естественного движения населения (иначе говоря, вымирание, то есть преобладание смертности над рождаемостью) страна нуждается в пополнении количества граждан. Паспортизация пророссийских анклавов является одним из ресурсов для этого", — поясняет аналитик.

Во-вторых — геополитика и политика. Россия, по мнению Сергея Стуканова, если бы захотела, могла бы давно аннексировать Донбасс (то есть, включить его в свой состав на правах "республики", как это сделала с Крымом). Поводы для этого нашла бы. Однако РФ этого не делает, потому что нынешний неопределенный статус ОРДЛО приносит ей больше политической выгоды.

"В Крыму расположен российский военно-морской флот, поэтому для России важно удерживать его в стабильности, укреплять базу в Севастополе и контролировать Азовское и часть Черного моря. А вот Донбассу в российской концепции предусмотрена совсем другая, незавидная роль — мины замедленного действия. Поэтому на Донбассе не нужна стабильность. Наоборот, там нужна постоянная война, очаг нестабильности, угрозы для Украины, — подчеркивает Сергей Стуканов. — Донбасс для России является инструментом постоянного давления на Украину, инструментом шантажа: военного, экономического, политического".

По мнению эксперт, исходя из этого, Россия и не включает Донбасс в свой состав де-юре, делает вид, что "их там нет".

Сергей Стуканов продолжает: "Однако стратегически для России выгодно сделать всё, чтобы де-факто Донбасс становился частью России, подготовить почву для потенциальных политических решений. Сегодня РФ проводит на Донбассе тотальную русификацию, выветривает любые упоминания об Украине. Паспортизация также является одним из инструментов ослабление позиций Украины в регионе и усилением позиций России. В будущем эту карту можно будет разыграть в нужный момент и предъявить Украине (а также миру) факт, что на Донбассе живут не только граждане Украины, но и граждане России. А граждан России эта страна, по Конституции, должна защищать (то есть откликаться на всевозможные призывы "Путин, введи войска"). Россия создает себе аргументы в вопросе "чей Донбасс". Кроме того, гражданство становится фактором, усугубляющим лояльность местных жителей к РФ и жизненную ориентацию на эту страну, то есть существенно влияет на настроения местного населения (что важно для России в случае, если когда-нибудь там состоится еще некий "референдум" и т.п.)".

Именно поэтому Сергей Стуканов считает российские паспорта на Донбассе многомерным инструментом, который Россия может использовать различными способами. Часть из этих способов использования уже задействована, часть может быть задействована в будущем. Поэтому, безусловно, для Украины этот фактор еще создаст большие проблемы в процессе реинтеграции края, резюмирует эксперт.

"Тематика ОРДЛО может быть одной из составляющих избирательной кампании в РФ"

Аналитик Украинского независимого центра политических исследований, представитель Национальной платформы для диалога про мир и безопасную реинтеграцию Юлия Тищенко согласна с тем, что и ОРДЛО, и Крым могут быть использованы как возможности для дополнительных фальсификаций.

"Мы уже имели соответствующий опыт в Крыму осенью прошлого года, — отмечает аналитик. — В частности, РФ использовала ряд мероприятий по организации незаконного голосования — выезд избирательных комиссий во дворы, голосование до дня выборов. То есть, технологии, которые позволяют "подкрутить" результаты".

Юлия Тищенко напоминает, что российская сторона говорит о почти 200 000 "новых граждан", которые приобрела РФ в результате паспортизации в ОРДЛО.

"В то же время, в последние месяцы эти процессы несколько замедлились. Не исключено, что накануне выборов они пойдут с большей интенсивностью. Также нельзя исключать и включение в избирательные списки представителей самопровозглашенных республик уже как российских граждан. По крайней мере, тематика ОРДЛО также может быть одной из составляющих избирательной кампании в РФ. Вероятно, под эти цели "новую" стратегию "Русского Донбасса" разворачивают определенные российские деятели", — считает Юлия Тищенко.

Как сообщалось, сегодня состоится заседание Генассамблеи ООН по Донбассу: какие важные решения могут быть приняты.

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