Почему России выгодно распространять фейки о вакцинации в Украине

Недавно Служба безопасности Украины разоблачила и заблокировала сеть ботоферм, которые распространяли ложную информацию о вакцинации в Украине. В фейковых информационных сообщениях в основном писали о вреде прививок, препарата, которым вакцинируют граждан, и побочных эффектах от него.

Почему Кремль распространяет фейки о вакцинации в Украине. Коллаж: Комментарии / Дмитрий Романюк

В СБУ выяснили, что ботоферма финансировалась с территории Российской Федерации. Почему России выгодно распространять фейки о коронавирусе в Украине? Как фейки о вреде прививок влияют на сознание людей? Как противостоять ложной информации? На все эти вопросы ответил политолог, конфликтолог Богдан Петренко.

Эксперт поясняет: "Задача информационной войны РФ против Украины — это не только насаждение "русского мира". Это и разрушение других концепций, которые ему противоречат, — как евроинтеграционных, так и проукраинских. Это и формирование хаоса в системе ценностей, чтобы в украинцев сложилось впечатление, что единственный выход из хаоса — это "русский мир". Для этого используются всевозможные сферы, особенно те, что "на слуху".

Так, в начале года РФ пыталась "оседлать" тему антитарифных протестов, отмечает эксперт. Сейчас, учитывая проблемность (в том числе и из-за недоработки украинских властей) вакцинации, Кремль может "педалировать" и эту тему.

"Что происходит, когда человеку говорят о вреде прививок? Кроме непосредственных угроз для противников вакцины, снижается доверие к препарату и прививке. Большинство в общественном мнении или противится, или не так настаивает на ускорении вакцинации. Соответственно власть, которая очень зависит от общественного мнения, будет реагировать на другие запросы (на внедрение карантина или на то, стоит ли развивать / запрещать в Украине русский язык). И не будет проявлять активности касательно вакцинации. Последствия такого манипулирования очевидны — государство не справляется с эпидемией и замещает активные действия карантином, по сути, нанося себе же экономический и репутационный ущерб", — подчеркивает Богдан Петренко.

По его мнению, выходом из этого противостояния должно стать формирование критического мышления в украинцев, медиаобразование (чтобы не приходилось опровергать каждый фейк) и оперативное продвижение собственных нарративов.

"В то же время мы должны перейти от обороны к наступлению в информационном поле. Чтобы усилия российских пропагандистов шли не только на нападение на общественное мнение других стран, но и на формирование ответов о жизни в России для собственной аудитории", — резюмирует конфликтолог.

Чтобы различать правду и ложь, можно изучить официальный сайт Министерства здравоохранения. Там собраны самые распространенные фейки о вакцинации.

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