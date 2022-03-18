Почему Путин не вылезет из бункера и может не дожить до конца года

Президент России Владимир Путин не посетит 18 марта концерт в Москве, посвященный восьмой годовщине аннексии Крыма, и не поедет в эти дни на аннексированный полуостров, сообщил российским СМИ пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Зато в Крым, похоже, поедут попавшие под западные санкции российские компании. Добро на это Путин дал на этой неделе. Что можно сказать о поведении и заявлениях Путина, спустя три недели открытого нападения на Украину? О чем это говорит? Переживет ли он этот год как глава РФ и вообще?



Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Сохранит ли Путин себя в качестве российского диктатора, покажет время

Эксперт по вопросам оккупированных территорий, экономический эксперт Юрий Смелянский рассуждает следующим образом:



"Одно из последних заявлений кремлевского преступника было о том, что "операция идет успешно и в строгом соответствии с предварительно утвержденным планом". Что такое заявление означает? С момента начала войны против Украины в 2014 году неоднократно звучало утверждение о том, что цель России в Украине – ликвидация Украины как государства. В подтверждение этого "кремлевский сиделец" неоднократно публично в своей риторике ставил под сомнение право украинского народа на собственную государственность. Для него Украина – неотъемлемая часть Российской империи. И никак иначе".

По этой причине, акцентирует эксперт, отказываться от планов полного подчинения Украины и ликвидации украинской государственности Путин отказываться не собирается.



"Для Кремля Украина – это территория. То, что на этой территории живут люди, для Кремля никакого значения, не имеет. Убийство детей, пожилых людей, гражданских лиц для российских оккупантов – норма. До тех пор, пока у оккупантов будут ресурсы вести развязанную войну – они будут продолжать убивать граждан Украины, разрушать наши населенные пункты, уничтожать нашу инфраструктуру. И, судя по опросам, 71% граждан РФ приветствует такие действия России в Украине", – подчеркивает Юрий Смелянский.

Но каждая медаль имеет две стороны, напоминает он. И другая сторона "медали войны" – это судьба диктатора, развязавшего войну.



"История имеет много примеров: Гитлер, Муссолини, Саддам Хусейн, Чаушеску и другие. Думаю, что подобная судьба ждет и действующего российского диктатора. Доживет ли он до конца текущего 2022 года и сохранит ли себя в качестве российского диктатора, покажет время. По моему мнению – скорее нет, чем да", – резюмирует эксперт.

Внутренняя ситуация в России только начинает раскачиваться

По мнению руководителя Фундации "Высшая школа профессиональной политики" Олега Вострых, Путин вряд ли будет показываться на публике в ближайшее время.



"Разворачивание его "спецоперации" (военного вторжения) пошло, явно, не по плану. Блицкриг не удался. Украинцы дают мощнейший отпор. Санкции, которые посыпались со всего мира, тоже были недооценены его окружением. Внутренняя ситуация начинает раскачиваться – и вероятность внутреннего бунта и сговора элит очень велика. Так что Путин не может позволить себе такую роскошь – выйти из бункера и показаться на концерте", – поясняет эксперт.

Остается только монтировать из прошлых видеозаписей картинки "нынешних встреч" российского диктатора, считает Олег Вострых.



"Тем временем ближайшее окружение Путина теряет миллиарды из-за санкций. В том числе теряет средства и имущество за границей. Российское население пока вяло, но уже начинает понимать, что что-то идет не так. Об этом говорят инфляция, дефицит, мировая изоляция, массовый исход иностранных компаний с российского рынка, – отмечает эксперт. – А вести себя, как Зеленский, Путин не может себе позволить. Именно поэтом его будущее – это жизнь в бункере и связь с миром только через экран. Но это его выбор. Выбор лидера страны, которая, не имея возможность удивить мир ноу-хау в современной технике, промышленности, науке, удивляет самой беспощадной и бессмысленной войной в XXI веке. И это – и выбор населения этой страны, оболваненного телевизионной жвачкой о величии российской нации, не способной к здравому осмыслению происходящего. Поэтому на концерте, посвященном краже чужой территории, они будут видеть своего лидера на экране – и радостно хлопать в ладоши войне и собственной нищете в скором будущем".

Как сообщал портал "Комментарии", эксперты дали прогнозы относительно финала войны с агрессором и развития украинского общества.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!