Почему нам так нужны танки Leopard и чего ждать от "Рамштайн"-8

На 20 января запланирована встреча в формате "Рамштайн". Руководители оборонных ведомств 40 стран встретятся в восьмой раз для обсуждения вооруженной помощи украинской армии. "Комментарии" спросили у военных экспертов, в каком оружии нуждаются наши Силы обороны и чего ожидать от "Рамштайна".

Фото: https://pixabay.com/





Не Леопардом единственным





В последнее время слышим много разговоров о танках Leopard, Германия до сих пор не определилась, передать ли их Украине. Военный эксперт Олег Жданов объясняет: ВСУ не принципиально нужны именно эти танки.





“Нам именно Leopard не столь важны, важны танки. А если уж просить, то не то, что хуже. Leopard – один из лучших. У него вся производственная, техническая и сервисная база находится в Европе. Leopard – танк, который по всем параметрам более или менее выгоден для Вооруженных Сил Украины”, – говорит Жданов.





Сейчас Украина нуждается не только в оружии для обороны, но и для контрнаступления.





"О вооружениях говорил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный: 300 танков, 500 артиллерийских систем и боеприпасов и 600-700 боевых бронированных машин. Это оружие, которое позволит нам не только сдерживать наступление врага, но и проводить контрнаступательные мероприятия для освобождения территорий нашей страны”, — подчеркнул военный эксперт Владислав Селезнев.





Чего ждать от "Рамштайн"-8?





Эксперты убеждены: результаты встречи контактной группы глав оборонных ведомств нас порадуют.





"Мы можем рассчитывать на то, что они, наконец, определятся, кто, сколько и в какие сроки будет передавать нам вооружение. Речь будет идти о вооружении того количества, которое определил наш Главнокомандующий в интервью The Economist”, – убежден Олег Жданов.





“С учетом того, что накануне “Рамштайна” мы слышим немало обнадеживающих заявлений от наших западных партнеров, надеюсь, что украинская армия получит нуждающееся оружие. Мы получим традиционно меньше, чем нам нужно, – говорю это не без иронии, – но тем не менее эта техника пойдет, в том числе и бронетехника, в том числе и танки”, – поделился мнением Селезнев.





Он добавил, что страны Запада уже пришли к пониманию, что Украине нельзя дать проиграть в этой войне.





“Чувствуя тот визг, который поднялся на московии, основа для такой уверенности есть. Запад действует по принципу реализации отложенных решений. То есть сначала говорят: "Нет, нет, мы такое оружие не дадим, потому что это приведет к эскалации конфликта". А потом в конце концов дают, потому что это оружие в общем смысле нужно и для западных партнеров, потому что очевидно, что украинской армии ни в коем случае нельзя проиграть. Ведь в случае победы россии в этом поединке, хлопоты будут иметь уже страны коллективного Запада”, — резюмировал эксперт.







Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!