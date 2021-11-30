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"Побежали впереди НАТО": Лукашенко обвинил Украину в проблемах на границе

Отдельно Лукашенко подверг критике внешнюю политику Украины

сегодня, 21:45
Автор:

Лиля Воробьева
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Непризнанный глава белорусской республики Александр Лукашенко сообщил, что имеет подготовленную стратегию реагирования для нейтрализации конфликтных ситуаций на границе со странами Польши, Латвии, Литвы и Украины. Об этом он сказал, отвечая на вопросы российского пропагандиста Дмитрия Киселева.

"Побежали впереди НАТО": Лукашенко обвинил Украину в проблемах на границе

Олександр Лукашенко (фото з відкритих джерел)

По словам белорусского президента, войска Альянса начали маневрировать на соседних польских, латвийских, литовских и украинских территориях. Поэтому главнокомандующий должен знать, как поступить. Не подвергаться провокативным действиям, но предусматривать, что может быть завтра, чтобы не случилось, как в 1941 году. Сталин всем говорил не подвергаться провокативным действиям. Такой сигнал давал Кремль, а война уже началась. Поэтому я должен иметь свою стратегию и предусмотреть подразделения национальной армии, которые будут реагировать на попытки спровоцировать конфликтную ситуацию на границе рядом с Балтикой, Польшей и Украиной.

Лукашенко подверг критике внешнюю политику нашей страны в отношении белорусской республики и обвинил украинскую сторону в том, что они первыми начали "маневры и провокации у границы".

Глава Беларуси отметил, что украинцы поспешили, предупредив даже войска Альянса, как всегда. Воздушное пространство Украина закрыла раньше, чем Евросоюз и США, чтобы помешать полетам белорусских лайнеров, точно так же и здесь.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Лукашенко сделал заявление об угрозе вторжения России в Украину . Глава Беларуси прокомментировал возможность военного вторжения РФ в нашу страну. Он подчеркнул, что нет подобных данных.


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Источник: https://1plus1.video/unian-novosti/2021-god/noyabr-2021-lukashenko-rozkritikuvav-ukrayinu-za-politiku-shtodo-bilorusi
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