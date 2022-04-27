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Победа в Украины уже есть на стратегическом уровне: какие основные ее факторы

Поддержка Запада, антивоенная коалиция, финансирование и передача вооружения Украине – это уже половина на пути к военному успеху на поле боя

сегодня, 17:40
Автор:

Козлова Альбіна
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В войне очень важна не только тактическая победа на поле боя, но прежде всего стратегическая, ведь война – это сложное явление, требующее значительных средств, ресурсов, новых союзов и внешней поддержки экономики страны, которая является ее участником. Есть даже фраза, что битву выигрывает армия, а войну – экономика. Основные факторы нашего стратегического превосходства над противником описал на своей странице в Фейсбуке кандидат политических наук, аналитик и публицист Виктор Андрусов.

Победа в Украины уже есть на стратегическом уровне: какие основные ее факторы

Виктор Андрусов, фото Фейсбук

"Стратегический уровень войны – это самый высокий уровень, на котором задействованы все инструменты войны: политика, дипломатия, экономика, военные ресурсы и военные операции и т.д. Если страна получает преимущество в большинстве этих сфер – она побеждает в войне. Это не происходит сразу, но это то, что неизбежно произойдет", — отметил эксперт.

К ключевым факторам стратегической победы Украины эксперт отнес создание большой коалиции государств Запада, оказывающей реальную поддержку: средства, оружие, гуманитарная помощь. И главное, именно эта коалиция наконец-то приняла решение о поддержке поражения России в Украине.

Также одним из факторов стратегической победы Украины это то, что наше государство получило и получает дальше оружие.

"Да, за это пришлось долго и тяжело бороться. Платить цену человеческих жизней. Но наконец-то мы получили максимальные поставки того, что просили. Однако, что еще важнее — страны-союзники развертывают под нас производство оружия и работают над модернизацией нашей армии — перевод ее на образцы НАТО. Это грандиозный успех. Поскольку он является доказательством готовности союзников играть в долгую, к победе", — подчеркивает Виктор Андрусив.

Третьим фактором является финансовая поддержка Украины со стороны МВФ и стран-партнеров. Есть договоренности по обеспечению нашего бюджета 5 млрд. долларов помощи ежемесячно, без учета средств на восстановление и оружие.

Стратегическую победу невозможно представить без ослабления экономики врага — антироссийских санкций.

"Мы на пороге наибольших санкций против РФ. Вопросы относительно эмбарго на нефть и газ еще дискутируются, но политически решение принято. Дискуссия ведется только относительно форматов и сроков внедрения этого эмбарго. Ключевым является то, что Запад неизбежно сократит потребление газа и нефти из РФ. К сожалению, это произойдет позже, чем нам бы хотелось", — пояснил эксперт.

Кроме того, он назвал встречу 40 министров обороны в Рамштайне нашей "Тегеранской конференцией" и отметил, что это пятый ключевой фактор победы Украины. Именно эта конференция в 1943 году ознаменовала согласование действий по разгрому нацистской Германии. В 2022 году ключевым вопросом на встрече стал разгром российской армии и контуры мирного договора.

Шестым фактором стали наши внутренние изменения, в том числе боевой дух своей армии, вдохновленной и желающей бить врага. А вот российская армия крайне деморализована после значительных потерь в боях и того, что оккупанты увидели, как их командование "своих не бросает".

"Стратегическая победа очень далека от реальной. Более того, до наступления реальной может пройти еще много времени и еще много потерь. Суть стратегической победы в том, что она показывает неизбежность нашей победы в этой войне", — подчеркнул аналитик.



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Источник: https://www.facebook.com/victor.andrusiv/posts/10159959087214146
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