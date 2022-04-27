Победа в Украины уже есть на стратегическом уровне: какие основные ее факторы

Также одним из факторов стратегической победы Украины это то, что наше государство получило и получает дальше оружие.

"Да, за это пришлось долго и тяжело бороться. Платить цену человеческих жизней. Но наконец-то мы получили максимальные поставки того, что просили. Однако, что еще важнее — страны-союзники развертывают под нас производство оружия и работают над модернизацией нашей армии — перевод ее на образцы НАТО. Это грандиозный успех. Поскольку он является доказательством готовности союзников играть в долгую, к победе", — подчеркивает Виктор Андрусив.