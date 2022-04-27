Победа в Украины уже есть на стратегическом уровне: какие основные ее факторы

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Козлова Альбіна
В войне очень важна не только тактическая победа на поле боя, но прежде всего стратегическая, ведь война – это сложное явление, требующее значительных средств, ресурсов, новых союзов и внешней поддержки экономики страны, которая является ее участником. Есть даже фраза, что битву выигрывает армия, а войну – экономика. Основные факторы нашего стратегического превосходства над противником описал на своей странице в Фейсбуке кандидат политических наук, аналитик и публицист Виктор Андрусов.
Виктор Андрусов, фото Фейсбук
К ключевым факторам стратегической победы Украины эксперт отнес создание большой коалиции государств Запада, оказывающей реальную поддержку: средства, оружие, гуманитарная помощь. И главное, именно эта коалиция наконец-то приняла решение о поддержке поражения России в Украине.
Также одним из факторов стратегической победы Украины это то, что наше государство получило и получает дальше оружие.
Третьим фактором является финансовая поддержка Украины со стороны МВФ и стран-партнеров. Есть договоренности по обеспечению нашего бюджета 5 млрд. долларов помощи ежемесячно, без учета средств на восстановление и оружие.
Стратегическую победу невозможно представить без ослабления экономики врага — антироссийских санкций.
Кроме того, он назвал встречу 40 министров обороны в Рамштайне нашей "Тегеранской конференцией" и отметил, что это пятый ключевой фактор победы Украины. Именно эта конференция в 1943 году ознаменовала согласование действий по разгрому нацистской Германии. В 2022 году ключевым вопросом на встрече стал разгром российской армии и контуры мирного договора.
Шестым фактором стали наши внутренние изменения, в том числе боевой дух своей армии, вдохновленной и желающей бить врага. А вот российская армия крайне деморализована после значительных потерь в боях и того, что оккупанты увидели, как их командование "своих не бросает".
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