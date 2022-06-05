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По требованию Беларуси в Молдове задержали украинского нардепа: подробности

Евгения Яковенко задержали якобы по подозрению во взяточничестве и коррупции

сегодня, 18:23 comments1347
Автор:

Лиля Воробьева
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В Молдове пограничники задержали нардепа из Украины Евгения Яковенко. Якобы в международный розыск его объявила Беларусь, обвиняя в коррупции и взяточничестве. Об этом пишет местное издание Deschide.MD .

По требованию Беларуси в Молдове задержали украинского нардепа: подробности

Евгений Яковенко задержан в Молдове (фото из открытых источников)

В материале журналистов говорится, что народный депутат находится в следственном изоляторе.

Глава бюро Интерпола в Кишиневе Виорел Тентю рассказал, что Беларусь обвиняет Евгения Яковенко во взяточничестве и коррупции. Следовательно, официальный Минск требует его арестовать и экстрадировать в Беларусь.

Известно, что Евгений Яковенко попал в Верховную Раду Украины в 2019 году. Он победил на выборах в округе №52 Донецкой области. Тогда его главный соперник от ОПЗЖ заявил, что Яковленко "покупал" избирателей.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, как Украине пробудить "уставшую" Европу . В традиционном вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский среди прочего заявил, что продолжающий войну российский диктатор Владимир Путин своими действиями унижает весь мир. По мнению директора Агентства моделирования ситуаций Виталия Бала, мир готов жестче ответить на российские действия. Он отмечает, что правительства многих стран, особенно в странах Запада, зависят от своих избирателей, от общественности. И в этом смысле – и вчерашнее обращение Зеленского, и предыдущие – во многом посылало именно к зарубежной общественности, к обычным людям. Чтобы они так или иначе давили на свою власть с целью принятия соответствующих решений. В том числе, в ракурсе увеличения помощи Украине и санкций против россии.


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Источник: https://deschide.md/ru/russian_news/social_ru/107996/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82-%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6
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