Отношения Россия-ЕС: в чем причины обострения

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель совершил визит в Москву. И прием ему там оказали весьма прохладный. Почему Россия пошла на явное обострение, огласив перед визитом приговор оппозиционеру Алексею Навальному (приговорили к 3,5 годам), а в процессе визита заявив о высылке ряда дипломатов за участие в "незаконных акциях" в поддержку Навального, разбирались украинские эксперты.

Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк

"РФ и ЕС становятся дальше друг от друга"

Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко напоминает, что Жозеп Боррель – не просто глава дипломатии, а представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности. То есть – два в одном.

"И Россия его встретила двумя ударами – арестом Навального накануне приезда Борреля, а также высылкой дипломатов – в процессе визита. В то время как Европа пытается поддерживать диалог с РФ, несмотря ни на что (оккупацию части Грузии, части Украины, отравления, запугивание, уничтожение инакомыслящих, вмешательство в выборы других стран, кибератаки), у Путина – своя игра. Понимая, что жесткость по отношению к США может дорого стоить, он продолжает гопстопить ЕС. Показать, что не намерен изменять свою политику. Ну и меседж для своих избирателей – "смотри, какой я крутой парень". Поддержание имиджа, который он старательно выстраивает", — объясняет Павел Жовниренко холодный прием, устроенный Боррелю в Москве.

Эксперт напоминает, что Путин вышел из КГБистов. Которые переняли традиции советские чекистов – работать рука об руку с криминалом.

"И менталитет у них такой же – гопников. Мол, я тут хозяин. Я единственный и неповторимый. Кто против – будем разбираться… И вот представитель ЕС, пытающийся говорить на дипломатическом языке, приезжает в Москву. А ему показывают, кто тут хозяин. Путин с ним даже не встречается. Лавров на совместном брифинге говорит жесткие вещи. На языке чекистов и гопников – это взять на гоп-стоп, закошмарить лоха. Показать действиями, что они тут — на своей территории, будут делать, что хотят. Причем делают всё явно, открыто демонстрируя, что они хозяева жизни. Но при этом пристально посматривая на реакцию Европы. Боррель уже достаточно жестко высказался по поводу визита, отметив, что РФ и ЕС становятся дальше друг от друга. Ведь то, как его приняли в Москве – это явный плевок. В дипломатии такие вещи не приняты. Но одной риторики мало. Важно как поведет себя Европа после визита, а не что она скажет. Россия понимает только язык силы. В том числе санкционный", — подчеркивает Павел Жовниренко.

"Бизнес-интересы Европы выше демократических ценностей"

Политолог Андрей Окара считает, что приговор Навальному не следует рассматривать в контексте визита Борреля, который выступил с резкой критикой в адрес Кремля по этому поводу.

"Даже если бы не было визита, приговор был бы таким же, — отмечает эксперт. — Высылка же дипломатов Германии, Швеции и Польши – это явный дипломатический жест, показывающий, что нынешняя Россия думает по поводу внешней политики. Комментарии на государственных телеканалах РФ носили иронический, издевательский характер. Он свидетельствует о том, что для Кремля Боррель – не та фигура, с которой можно вести почтительный диалог. И вообще диалог с ЕС сейчас невозможен, судя по такому приему главного дипломата Евросоюза в Москве", — отмечает Андрей Окара.



При этом, по его мнению, в РФ понимают, что несмотря на дело Навального и такой прием Борреля, Германия будет достраивать "Северный поток-2".

"В Кремле уверены, что даже если в Германии будут что-то делать в глаза, говоря, что это божья роса, это не повлияет на готовность нынешнего ее правительств игнорировать все политические факторы СП-2. Они и далее будут придумывать себе оправдания, ставя бизнес-интересы выше демократических ценностей, о которых так любят рассуждать", — резюмирует политолог.

Как сообщал портал "Комментарии", Высокий представитель Европейского союза Жозеп Боррель выступил с резкой критикой в адрес Кремля по поводу вынесения приговора российского оппозиционному активисту Алексею Навальному.





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