По пути к вступлению в ЕС: О чем говорит резолюция Европарламента

В сегодняшней резолюции Европарламент подробно изложил свои ожидания от предстоящего 3 февраля в Киеве саммита между политическими лидерами Украины и ЕС. Об этом сообщает "Европейская правда", пишут "Комментарии".



Резолюция Европарламента

Текст был принят 489 голосами "за", 36 "против" при 49 "воздержались". В документе есть требование к ЕС "работать над началом переговоров о вступлении и поддержать дорожную карту, определяющую следующие шаги, которые позволят Украине присоединиться к единому рынку ЕС". Подтверждая свою приверженность будущему членству Украины в ЕС после официального подачи заявки 28 февраля 2022 года, в Европарламенте напоминают, что вступление является процессом, предусматривающим соблюдение соответствующих процедур и выполнение конкретных реформ и критериев вступления.

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Евродепутаты обращают внимание украинских властей на быстрое воплощение определенных реформ, чтобы в полной мере отвечать критериям членства в ЕС. Не обошлось и об упоминании о боевых действиях на территории нашей страны. Европарламент призывает страны-члены ЕС увеличить и ускорить военную помощь Киеву, в частности оказание оружия, а также необходимой политической, экономической, инфраструктурной, финансовой и гуманитарной поддержки.

Отдельно говорится и о том, что на предстоящем саммите Украина-ЕС нужно определить приоритеты комплексного пакета обновления для Украины. Этот документ должен быть сосредоточен на помощи, реконструкции и восстановлении в краткосрочной, средней и долгосрочной перспективе.

В этом контексте и призывают страны использовать замороженные активы российского Центрбанка, а также активы российских олигархов для финансирования послевоенного восстановления Украины.

Речь идет в резолюции и о скорейшем принятии десятого пакета санкций против Москвы, а также постоянно и проактивно предлагать новые сектора и лиц для применения санкций.

Как писали "Комментарии", в Киев, где в пятницу, 3 февраля, стартует саммит Украина-ЕС, уже прибыли председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Европейские лидеры дадут рекомендации по продвижению Украины в ЕС, с акцентом на выполнении поставленных ранее условий.

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