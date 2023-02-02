logo

BTC/USD

24054.33

ETH/USD

1701.38

LTC/USD

101.28

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

43.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика По пути к вступлению в ЕС: О чем говорит резолюция Европарламента
commentss НОВОСТИ Все новости

По пути к вступлению в ЕС: О чем говорит резолюция Европарламента

Европарламент 2 февраля принял резолюцию, в которой призывает ЕС работать над началом переговоров о членстве Украины в блоке

сегодня, 19:20
Поделитесь публикацией:
Автор:

Моесеенко Валентина

В сегодняшней резолюции Европарламент подробно изложил свои ожидания от предстоящего 3 февраля в Киеве саммита между политическими лидерами Украины и ЕС. Об этом сообщает "Европейская правда", пишут "Комментарии".

По пути к вступлению в ЕС: О чем говорит резолюция Европарламента

Резолюция Европарламента

Текст был принят 489 голосами "за", 36 "против" при 49 "воздержались". В документе есть требование к ЕС "работать над началом переговоров о вступлении и поддержать дорожную карту, определяющую следующие шаги, которые позволят Украине присоединиться к единому рынку ЕС". Подтверждая свою приверженность будущему членству Украины в ЕС после официального подачи заявки 28 февраля 2022 года, в Европарламенте напоминают, что вступление является процессом, предусматривающим соблюдение соответствующих процедур и выполнение конкретных реформ и критериев вступления.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Евродепутаты обращают внимание украинских властей на быстрое воплощение определенных реформ, чтобы в полной мере отвечать критериям членства в ЕС. Не обошлось и об упоминании о боевых действиях на территории нашей страны. Европарламент призывает страны-члены ЕС увеличить и ускорить военную помощь Киеву, в частности оказание оружия, а также необходимой политической, экономической, инфраструктурной, финансовой и гуманитарной поддержки.

Отдельно говорится и о том, что на предстоящем саммите Украина-ЕС нужно определить приоритеты комплексного пакета обновления для Украины. Этот документ должен быть сосредоточен на помощи, реконструкции и восстановлении в краткосрочной, средней и долгосрочной перспективе.

В этом контексте и призывают страны использовать замороженные активы российского Центрбанка, а также активы российских олигархов для финансирования послевоенного восстановления Украины.

Речь идет в резолюции и о скорейшем принятии десятого пакета санкций против Москвы, а также постоянно и проактивно предлагать новые сектора и лиц для применения санкций.

Как писали "Комментарии", в Киев, где в пятницу, 3 февраля, стартует саммит Украина-ЕС, уже прибыли председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Европейские лидеры дадут рекомендации по продвижению Украины в ЕС, с акцентом на выполнении поставленных ранее условий.

Читайте на портале "Комментарии" — стать членом ЕС через 2 года: удастся ли это Украине – от чего зависит такая перспектива.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/02/2/7155398/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!