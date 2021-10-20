По примеру AUKUS: Украина может войти в новый военно-политический союз

Начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер считает Россию "критической угрозой" для королевства. Москва ускоряет темпы разработки нового вооружения и подводных лодок. Противостоять Москве можно только, усилив партнерские связи с зарубежными партнерами в сфере обороны. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию Центра за новую американскую безопасность.

Николас Картер. Фото из открытых источников

Николас Картер заявил, Россия сегодня пытается не только ускорять свое вооружение, но и пытается дезинформировать общественность, что на самом деле есть миролюбивой страной, которая не пытается накалять обстановку в мире.

Начальник штаба обороны Великобритании высказал уверенность, что сдерживать Россию в ее планах усиливать военную мощь можно только в новых союзах и альянсах, где ведущая роль, конечно же, должна быть отведена НАТО. Именно поэтому Великобритания выступает инициатором создания новых союзов, которые должны возникать там, где это необходимо.

Примером такого союза Николас Картер назвал партнерство США, Великобритании и Австралии AUKUS. Генерал при этом не исключает, что вскоре похожие альянсы могут возникнуть с участием черноморских стран.

Картер подчеркнул, сейчас большое внимание уделяется важности пятистороннего формата по Украине с участием США, Великобритании, США, Канады, Польши и Литвы. Такие коалиции могут возникать в тех случая, где каждая из стран будет понимать, что выиграет от такого сотрудничества в разных сферах.

Также читайте на портале "Комментарии" — Украина и Великобритания договорились о существенном углублении военного сотрудничества. Стали известны подробности.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!