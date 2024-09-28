План победы Украины: каким он должен быть

Президент Владимир Зеленский надеется, что внутренняя консолидация российских так называемых элит и народа разрушится, что запустит процессы, которые ускорят победу Украины, заявил политолог Андрей Городницкий.

Украина представила в США план победы. Фото из открытых источников

"У многих есть надежда, что с отстранением Путина от власти горячая фаза войны пойдет на убыль. Вместе с тем Украина должна накапливать рычаги давления на Кремль. Если у нас будут ракеты с дальностью действия 1000 км в достаточном количестве, чтобы наносить по десять ударов в месяц вглубь российской территории, это заставит Путина искать пути окончания войны", — отметил Андрей Городницкий.

По словам политолога, запас прочности РФ не бесконечен, а потому стабильная поддержка партнеров и наращивание собственных способностей способны усадить российского диктатора за стол переговоров.

"Путин должен понять безальтернативность переговоров на украинских условиях. Но для этого недостаточно надеяться только на вооружение западных союзников", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский заявил, что в ходе визита в США партнерам передали предложения, которые приблизят мир и победу Украины. "Все ключевое для Украины – на столе у партнеров, все рассматривается. Дальнобойность, оборонный пакет, санкции против России, шаги по российским активам. Мы по всем темам успели поработать", — отметил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что сразу по прибытии на фронт новобранцы ВСУ теряют убитыми и ранеными более половины личного состава. "Отсутствие опыта и физической подготовки делает новобранцев особенно уязвимыми. Из-за неэффективной подготовки большинство новобранцев даже не знают, как правильно держать оружие. Тренировки до сих пор проводятся в советском стиле инструкторами, которые сами часто не имеют боевого опыта. В результате подразделения ВСУ сталкиваются с быстрыми потерями на фронте", — отмечает Financial Times.

