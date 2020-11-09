План действий по Донбассу: могут ли предложения Украины и России приблизить реинтеграцию

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Таисия Ерохина
На заседании минской
Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе
10 ноября будут обсуждать украинский и российский "План действий".
Каковы шансы на размораживание переговоров и начало действенных шагов по реинтеграции?
Каковы риски? Эксперты дали ответ "Комментариям".
Руководитель проектов в Центр исследований
проблем гражданского общества, аналитик Мария Кучеренко уверена: взгляды
Украины и РФ на дорожную карту реализации Минских соглашений не имеют точек
соприкосновения.
"Основным камнем преткновения, как и было
заявлено главами двух государств ранее, является вопрос передачи
государственной границы под украинский контроль, – отмечает аналитик. – В
плане, представленном Россией от имени НВФ через "Страну.Юа",
сохранилась очередность, на которой настаивал Путин: сначала выборы, потом
передача контроля над государственной границей. План, представленный в двух
интервью руководителей украинской делегации в ТКГ — Леонида Кравчука и Алексея
Резникова — содержит не только иную последовательность шагов, связанных с
выборами и границей, но и акценты на других составляющих. Для которых
выставлены откровенно нереалистичные дедлайны — набор огромного количества
нового персонала в ОБСЕ до середины декабря, вывод иностранных войск до конца
года, выборы уже в марте следующего года".
Мария Кучеренко акцентирует, что для
проведения всех этих мероприятий необходим базовый элемент — закон об амнистии.
Им будет предполагаться формирование органа, позволяющего установить правду о
действиях того или иного лица, подозреваемого в коллаборации.
"На сегодня мы даже не подошли к
серьезному обсуждению амнистии и границ допустимого на этом направлении, –
говорит эксперт. – Принять и разъяснить обществу этот закон в сроки,
обозначенные руководством украинской делегации в ТКГ, нереально. Не говоря уже
о том, чтобы создать работающий механизм расследования коллаборации. Однако
вчера глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в интервью ТАСС заявил,
что закон об амнистии будет принят только после выборов в ОРДЛО. А в комиссии,
занимающиеся расследованиями, смогут войти представители местной власти".
Такие заявления, по мнению Марии Кучеренко,
демонстрируют оторванность всех этих планов не только от реалий войны, но и от
целей, которые мы должны ставить перед собой для безопасной реинтеграции.
"Ведь если проводить выборы до того, как мы
осуществим проверки и детальное расследование коллаборации, мы легализуем
преступников в качестве "местных властей" и "обычных
граждан". Что даст конфликту уйти вглубь общества, и будет влиять на всю
нашу внешнюю и внутреннюю политику ещё долгие десятилетия, – предупреждает
аналитик. – Всё это еще раз доказывает, что у украинской делегации и
руководства страны отсутствует сколь-нибудь внятная стратегия. А без нее
никакие переговоры в Минске не имеют смысла, даже в том случае, если процесс
каким-то образом будет разблокирован (что представляется маловероятным)".
Руководитель аналитического отдела Центра
контент-анализа Сергей Стуканов не верит, что Российская Федерация пойдет на
уступки в вопросе Донбасса, и что план Кравчука будет возможность реализовать.
"В предлагаемом Украиной плане четко
определено, что выборы могут состояться после вывода российских войск и
незаконных вооруженных формирований с ОРДЛО, а также после передачи Украине
контроля над украинской-российской границей. Россия взамен хочет сначала
политические решения — закрепление в Конституции Украины особого статуса
Донбасса, проведение выборов (которые легитимизируют нынешних главарей
боевиков) и др. Оснований полагать, что Россия изменит свою позицию – нет.
Но... У меня есть ощущение, что план Кравчука украинская сторона выдвигает не
для того, чтобы его реализовать", — признался Сергей Стуканов.
По его мнению, в руководстве ТКГ давно
понимают, что Россия на уступки не пойдет. И ищет другие пути.
"Думаю, что Украина хочет внесения
определенных изменений в последовательность пунктов Минских соглашений, которые
нам невыгодны (в частности, те, которые фиксируют передачи контроля за рубежом
после проведения выборов). Возможно, Украина хочет не только адаптации Минских
соглашений, но и переформатирования площадки (привлечение Великобритании и
США). Не зря во время так называемого опроса от президента людей спрашивали о
Будапештском меморандуме, – подчеркивает Сергей Стуканов. – Следовательно, план
Кравчука играет здесь иную роль: его предлагают для того, чтобы в последний раз
четко подтвердить деструктивную позицию России. Мол, вот есть план — давайте
выполнять. Не хотите выполнять? Окей, тогда мы выходим из Минских соглашений,
которые не работают"
Аналитик считает, что последнее интервью
Кравчука российскому агентству ТАСС свидетельствует именно о таком подходе.
"Он прямо сказал: если нас будут водить за
нос, то надо закрывать Минский процесс. Поэтому я прогнозирую такое развитие
событий: Украина предлагает план, Россия отказывается его выполнять, Украина
вскоре переходит к плану Б и пытается тем или иным способом изменить Минские
соглашения. Другой вопрос — будет ли это возможно", – заключает эксперт.
Напомним, Кулеба
назвал четыре условия выборов
на Донбассе.
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