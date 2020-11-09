План действий по Донбассу: могут ли предложения Украины и России приблизить реинтеграцию

На заседании минской Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе 10 ноября будут обсуждать украинский и российский "План действий". Каковы шансы на размораживание переговоров и начало действенных шагов по реинтеграции? Каковы риски? Эксперты дали ответ "Комментариям".

"У украинской делегации и руководства страны отсутствует сколь-нибудь внятная стратегия"

Руководитель проектов в Центр исследований проблем гражданского общества, аналитик Мария Кучеренко уверена: взгляды Украины и РФ на дорожную карту реализации Минских соглашений не имеют точек соприкосновения.

"Основным камнем преткновения, как и было заявлено главами двух государств ранее, является вопрос передачи государственной границы под украинский контроль, – отмечает аналитик. – В плане, представленном Россией от имени НВФ через "Страну.Юа", сохранилась очередность, на которой настаивал Путин: сначала выборы, потом передача контроля над государственной границей. План, представленный в двух интервью руководителей украинской делегации в ТКГ — Леонида Кравчука и Алексея Резникова — содержит не только иную последовательность шагов, связанных с выборами и границей, но и акценты на других составляющих. Для которых выставлены откровенно нереалистичные дедлайны — набор огромного количества нового персонала в ОБСЕ до середины декабря, вывод иностранных войск до конца года, выборы уже в марте следующего года".

Мария Кучеренко акцентирует, что для проведения всех этих мероприятий необходим базовый элемент — закон об амнистии. Им будет предполагаться формирование органа, позволяющего установить правду о действиях того или иного лица, подозреваемого в коллаборации.

"На сегодня мы даже не подошли к серьезному обсуждению амнистии и границ допустимого на этом направлении, – говорит эксперт. – Принять и разъяснить обществу этот закон в сроки, обозначенные руководством украинской делегации в ТКГ, нереально. Не говоря уже о том, чтобы создать работающий механизм расследования коллаборации. Однако вчера глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в интервью ТАСС заявил, что закон об амнистии будет принят только после выборов в ОРДЛО. А в комиссии, занимающиеся расследованиями, смогут войти представители местной власти".

Такие заявления, по мнению Марии Кучеренко, демонстрируют оторванность всех этих планов не только от реалий войны, но и от целей, которые мы должны ставить перед собой для безопасной реинтеграции.

"Ведь если проводить выборы до того, как мы осуществим проверки и детальное расследование коллаборации, мы легализуем преступников в качестве "местных властей" и "обычных граждан". Что даст конфликту уйти вглубь общества, и будет влиять на всю нашу внешнюю и внутреннюю политику ещё долгие десятилетия, – предупреждает аналитик. – Всё это еще раз доказывает, что у украинской делегации и руководства страны отсутствует сколь-нибудь внятная стратегия. А без нее никакие переговоры в Минске не имеют смысла, даже в том случае, если процесс каким-то образом будет разблокирован (что представляется маловероятным)".

"План Кравчука украинская сторона выдвигает не для того, чтобы его реализовать"

Руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов не верит, что Российская Федерация пойдет на уступки в вопросе Донбасса, и что план Кравчука будет возможность реализовать.

"В предлагаемом Украиной плане четко определено, что выборы могут состояться после вывода российских войск и незаконных вооруженных формирований с ОРДЛО, а также после передачи Украине контроля над украинской-российской границей. Россия взамен хочет сначала политические решения — закрепление в Конституции Украины особого статуса Донбасса, проведение выборов (которые легитимизируют нынешних главарей боевиков) и др. Оснований полагать, что Россия изменит свою позицию – нет. Но... У меня есть ощущение, что план Кравчука украинская сторона выдвигает не для того, чтобы его реализовать", — признался Сергей Стуканов.

По его мнению, в руководстве ТКГ давно понимают, что Россия на уступки не пойдет. И ищет другие пути.

"Думаю, что Украина хочет внесения определенных изменений в последовательность пунктов Минских соглашений, которые нам невыгодны (в частности, те, которые фиксируют передачи контроля за рубежом после проведения выборов). Возможно, Украина хочет не только адаптации Минских соглашений, но и переформатирования площадки (привлечение Великобритании и США). Не зря во время так называемого опроса от президента людей спрашивали о Будапештском меморандуме, – подчеркивает Сергей Стуканов. – Следовательно, план Кравчука играет здесь иную роль: его предлагают для того, чтобы в последний раз четко подтвердить деструктивную позицию России. Мол, вот есть план — давайте выполнять. Не хотите выполнять? Окей, тогда мы выходим из Минских соглашений, которые не работают"

Аналитик считает, что последнее интервью Кравчука российскому агентству ТАСС свидетельствует именно о таком подходе.

"Он прямо сказал: если нас будут водить за нос, то надо закрывать Минский процесс. Поэтому я прогнозирую такое развитие событий: Украина предлагает план, Россия отказывается его выполнять, Украина вскоре переходит к плану Б и пытается тем или иным способом изменить Минские соглашения. Другой вопрос — будет ли это возможно", – заключает эксперт.

Напомним, Кулеба назвал четыре условия выборов на Донбассе.

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