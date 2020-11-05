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Кулеба назвал четыре условия выборов на Донбассе

Глава МИД объяснил, почему выбрали датой 31 марта следующего года

сегодня, 12:39
Автор:

Таисия Ерохина

Украина предложит план, в котором, в частности, речь идет о выборах на оккупированной территории Донбасса. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге 5 ноября.

Кулеба назвал четыре условия выборов на Донбассе

При этом министр отметил, что какого-то символизма в дате 31 марта 2021 года для проведения выборов в ОРДЛО нет. Глава МИД отметил, что главное в этом вопросе — соблюдение ряда условий.

Кулеба назвал следующие четыре условия для выборов в оккупированных районах Донецкой и Луганской областях:

1) Восстановление полного контроля Украины над сейчас неконтролируемым участком российско-украинской границы.

2) Соблюдение Конституции и законодательства Украины.

3) Соответствие стандартам ОБСЕ.

4) Присутствие наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ.

Кулеба отметил, что позиция Украины остается четкой и принципиальной, и именно с ней наши дипломаты ведут переговоры с РФ в ТКГ.

Как сообщалось, Леонид Кравчук рассказал, для чего Путину Украина. По словам первого президента, Украина — это не окончательная цель, а только ступенька к глобальным планам Кремля.


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Источник: https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/755392628391447/?__cft__[0]=AZX58TFf6l64uXrOzQ2Df2rIlHAKXmItHRcsBQw6c6rAdx2KCXZFtpFGX0LAhtbXRXyqM9CYSdb1zXb5_DGDg7EuS-jGmelxGzwZMTTug5pQHypCZ1eYOgspzGFPrGIkyjeFd7CcM3MoVFCBjBdo0ibKTW_TkdLgYasJrveKUJpl9w&__tn__=%2
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