Первый шаг к гарантиям безопасности: Зеленский назвал страны, которые готовы обсуждать документ

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Карина Ожерельева
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 7 стран уже готовы обсудить содержание международного соглашения по гарантиям безопасности для Украины. Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на интервью Зеленскому для турецкого канала Habertürk.
Президент Украины Владимир Зеленский - фото из открытых источников
Зеленский сообщил, что встреча состоится, ведь ее уже подтвердили представители будущих государств-гарантов. В частности, среди возможных государств гарантов уже США, Британия, Турция, Польша, Германия, Франция и Израиль.
Как сообщали ранее "Комментарии", оккупанты похищают мирных украинцев и выдают их за пленных солдат ВСУ. Есть свидетельства, что, отступая с территории Киевщины, российские оккупанты похищали украинцев и теперь показывают их в российских СМИ как "пленных" военнослужащих ВСУ.
Также "Комментарии" писали, что России избегают как прокаженного: в Международном суде ООН РФ теперь без адвокатов. Больше не намерены продолжать сотрудничество с Россией даже ее адвокаты в Международном суде ООН.
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