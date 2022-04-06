Первый шаг к гарантиям безопасности: Зеленский назвал страны, которые готовы обсуждать документ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 7 стран уже готовы обсудить содержание международного соглашения по гарантиям безопасности для Украины. Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на интервью Зеленскому для турецкого канала Habertürk.

Президент Украины Владимир Зеленский - фото из открытых источников

"На сегодняшний день встречи Украины с кругом тех стран, которых мы видим среди гарантеров безопасности для нашего государства, или есть страны, которые сами хотят поддерживать — пока такой объединенной встречи не было", — заявил президент.

Зеленский сообщил, что встреча состоится, ведь ее уже подтвердили представители будущих государств-гарантов. В частности, среди возможных государств гарантов уже США, Британия, Турция, Польша, Германия, Франция и Израиль.

"Это еще не все гарантеры, но я назвал те страны, которые уже готовы приезжать и обсуждать список гарантий безопасности. Первый шаг – это встреча с представителями этих стран. Затем объединенное понимание гарантий безопасности, а затем уже общение с российской стороной", – заявил Зеленский.

Как сообщали ранее "Комментарии", оккупанты похищают мирных украинцев и выдают их за пленных солдат ВСУ. Есть свидетельства, что, отступая с территории Киевщины, российские оккупанты похищали украинцев и теперь показывают их в российских СМИ как "пленных" военнослужащих ВСУ.

Также "Комментарии" писали, что России избегают как прокаженного: в Международном суде ООН РФ теперь без адвокатов. Больше не намерены продолжать сотрудничество с Россией даже ее адвокаты в Международном суде ООН.

Читайте также на портале "Комментарии": Боррель призвал Европарламент предоставить больше оружия Украине и отказаться от российских энергоносителей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!